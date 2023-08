Schmiedrued-Walde 35. Motocross Schmiedrued-Walde: Jubiläumsausgabe bringt neue Highlights Rund 300 Fahrerinnen und Fahrer, bis zu 4000 Besuchende: Am Wochenende findet in Schmiedrued-Walde das lizenzfreie Motocross statt. Neu fahren auch Töffli auf.

Am 18. und 19. August findet das 35. Motocross Schmiedrued statt. Bild: zvg

Vom 18. bis 20. August geht es auf der Nütziweid ob Schmiedrued wieder laut zu und her. Dann findet das lizenzfreie Motocross statt. Bereits zum 35. Mal, und wieder einmal mit hervorragenden Voraussetzungen, erklärt OK-Präsident Samuel Roos: «Wir haben ein spannendes Wochenende mit viel Action für Gross und Klein vor uns – und bisher sieht sogar das Wetter gut aus.»

In diesem Jahr haben sich bisher rund 300 Fahrerinnen und Fahrer angemeldet. Die starten in den verschiedensten Kategorien: Neben den Rennklassen gibt es etwa die Open-, Enduro-, Seitenwagen-, Oldtimer-, Jugend- oder Plauschklasse.

Laut Roos können sich die 3000 bis 4000 erwarteten Besucherinnen und Besucher zum Jubiläum auf einige Highlights freuen: «Zum ersten Mal in der Geschichte des Anlasses findet ein Mofa-Cross-Rennen statt.» Das besondere dabei sei, dass man diese Rennen mit umgebauten Töffli absolviere. Eine weitere Neuheit ist laut Roos das Holeshot-Race: «Dabei geht es darum, welcher Fahrer oder welche Fahrerin sein Motorrad am schnellsten startet.» Das Rennen selber sei nachher eher kurz.

Bis zu 140 Freiwillige am Werk

Am Samstagabend folgt das dritte Highlight, und zwar eine «Zapfwällenbrämsete». Roos erklärt: «Im Prinzip ist das ein Prüfstand für Traktoren – Landwirte hängen dort ihre Traktoren an, dann wird die Motorleistung gemessen.»

Nachdem im letzten Jahr die Vorlaufzeit für ein musikalisches Rahmenprogramm zu kurz war, sollen heuer wieder Bands auf der Bühne stehen. So etwa das Schwyzerörgeli-Trio Vollgas. Ausserdem findet in diesem Jahr auch die bekannte Cross-Party wieder statt.

Am Mittwoch beginnen die Vorbereitungsarbeiten: Dann treffen sich 30 bis 40 Freiwillige auf der Nütziweid und stellen die Festzelte und die Bar auf, präparieren die Pisten und das ganze Gelände. Am Wochenende selber sind dann bis zu 140 Freiwillige im Einsatz. Das Motocross beginnt am Freitag um 16.30 Uhr mit der Einfahrt ins Fahrerlager und endet am Sonntag um 18.15 mit der Siegerehrung im Festzelt.