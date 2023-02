Schmiedrued Schwimmbadverein will aus dem ehemaligen Gemeindehaus einen Ort für alle machen Ab dem kommenden Herbst ist im ehemaligen Schmiedrueder Gemeindehaus ein neuer Treffpunkt für Jung und Alt geplant. Betrieben wird er vom Schwimmbadverein Schmiedrued.

In diesem Gebäude war einst die Schule und die Gemeindeverwaltung. Bald soll es zum Kulturzentrum werden. Bild: zvg

In den Sommermonaten führt der Schwimmbadverein Schmiedrued die Badi Walde. «Die Saison ist sehr kurz», hält Präsidentin Pascale Hunziker fest. So sei der Wunsch entstanden, auch in den Wintermonaten ein Angebot zur Verfügung zu stellen – und zwar im ehemaligen Gemeinde- und Schulhaus. Das Baugesuch zur Umnutzung des Untergeschosses in ein Begegnungs- und Kulturzentrum liegt noch bis Mitte März öffentlich auf.

Alleine stemmen könnte Hunziker das Projekt nicht. Glücklicherweise sei ihr das Badi-Team auch im Winter treu. Geplant sind ein Begegnungsort und ein Bistro. «Für die Kinder werden wir eine Spielecke vorbereiten», so Hunziker. Weiter soll es jeweils am Nachmittag Kaffee und Kuchen geben. «Für Lesefreudige wird eine Leseecke mit ausgewählter Literatur zur Verfügung gestellt», so die Vision.

Der richtige Verbündete

Zusätzlich sollen die Produkte von «Kultsnack», dem Geschäft von Lothar Mayer, verkauft werden. Das ist am selben Ort eingemietet, wie das künftige Kulturlokal. Hunziker erklärt: «Da Lothar beruflich stark engagiert ist und keine offiziellen Öffnungszeiten anbieten kann, sind wir uns einig geworden, dass sein gemieteter Raum sich optimal für unser Vorhaben eignet.» Für Seminare und Vorträge wird zudem der Nachbarraum dazugemietet. Weitere Kulturanlässe seien beispielsweise einmal im Monat möglich. Für die sei Mayer zuständig.

Die Öffnungszeiten des Begegnungs- und Kulturzentrums sollen jeweils von Montag bis Freitag von 13 bis 22 Uhr sein. Das Ziel: «Jeder Gast soll sich wohl fühlen und sich entfalten können», sagt Hunziker. Ab April gehen beim Schwimmbadverein Schmiedrued die Vorbereitungen für die Badi-Saison los. Die Eröffnung des Begegnungs- und Kulturzentrums sei auf Anfang Oktober dieses Jahres geplant.