Schmiedrued Leiterin der Sonderschule Walde spricht im Jahresbericht Klartext: «Die Belastungsgrenzen sind überschritten» Eine neue Präsidentin, Verluste und viele Briefe – die Sonderschule Walde in Schmiedrued hat ein herausforderndes Jahr hinter sich.

Gleich zwei Stiftungsräte traten 2020 zurück.





Mario Heller / AAR

Wer der Sonderschule Walde in Schmiedrued im vergangenen Schuljahr einen Besuch abgestattet hat,wird von den Problemen der Schule wohl nicht viel mitbekommen haben. Die Schule war während des ganzen Schuljahres gut besucht und alle Plätze durchgehend besetzt.

Trotzdem schreibt die Stiftung Ende 2020 rote Zahlen. Grund dafür seien vor allem die zu tiefen Pauschalen. Die Schule erhalte also vom Kanton zu wenig Geld pro Schülerin oder Schüler.

Die Arbeit wird von Menschen gemacht

«Die Belastungsgrenzen sind überschritten», schreibt Liliane Brunner, Leiterin der Institution, im Jahresbericht. Sie fordert eine Erhöhung der Leistungspauschalen, damit Lehrpersonen angemessen entlöhnt werdenkönnen.«Professionelle Arbeit kostet und soll uns auch etwas wert sein!» Das Thema wolle man bei bevorstehenden Diskussionen mit dem Kanton ansprechen. «Leider wird oft vergessen, dass die Arbeit von Menschen,nicht von Maschinen verrichtet wird», sagt SSW-Präsidentin Maja Sonnenfeld.

Trotzdem habe man die Coronakrise bisher relativ gut gemeistert. «Die Sicherheit der Kinder, deren Familien und der Mitarbeitenden konnte gewährleistetwerden», so Brunner. Das sei auch der Bereitschaft von Mitarbeitenden zu verdanken, die Massnahmen einzuhalten und sich impfen zu lassen. Ganz nach ihrem diesjährigen Motto «Wir sind kreativ», mussten das Jahr durch Aktivitäten kreativ angepasst werden.

So durften die Kinder wegen der eingeschränkten Ausflugsmöglichkeiten selber Ideen für ein Freizeitprojekt sammeln. Per Abstimmung wurde entschieden, eine Skaterrampe zubauen. Erst gegen Ende des letzten Schuljahres führte die Schule eine Indooraktivität durch. «Den Nachmittag im Rolling Rock Aarau schienen die Kinder bis in die Zehenspitzen zu geniessen», schrieb Christoph Bühler, Sozialpädagoge und Teamleiter an der SSW.

Stiftungsratspräsident gibt den Rücktritt

Auch der Stiftungsrat musste die Arbeit umkrempeln.«Wir mussten E-Mails und Briefe schreiben, anstatt Wichtiges bei einem gemütlichen Kaffee zu besprechen», sagt Sonnenfeld. Dazu kommt, dass sie sich von zwei langjährigen Stiftungsratsmitgliedern verabschieden mussten – einer davon, Jonathan Müller.

Er war seit 2003 Mitglied im Stiftungsrat und seit 2005 Präsident. Die langjährige Schmiedrueder Gemeinderätin Nelly Hunziker war seit 2007 Mitglied. Anstelle der beiden sind neu der Schöftler EVP-Grossrat und Lehrer Uriel Seibert und Simon Mühlebach, Brandschutzfachmann und Sozialpädagoge im Stiftungsrat