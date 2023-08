Schmiedrued Für mehr Nachhaltigkeit: Landwirt will neue Biogas-Anlage für 4 Millionen Franken bauen Der Schmiedrueder Daniel Bolliger will auf seinem Hof auf der Nütziweid zukünftig Biogas produzieren. Er erklärt, was es damit auf sich hat und warum sich viele Synergien ergeben.

Die Bauprofile in der Bildmitte zeigen: Daniel Bolliger will auf seinem Hof auf der Schmiedrueder Nütziweid eine Biogasanlage bauen. Bild: Florian Wicki

Auf der Nütziweid ob Schmiedrued ist gerade einiges im Gange. Am Freitagmorgen waren die Aufbauarbeiten des 35. lizenzfreien Motocross noch in vollem Gange, am selben Abend ging es mit der Einfahrt der rund 300 Fahrerinnen und Fahrer los.

Unmittelbar nördlich des Motocross-Geländes stehen auf einer Fläche von rund 3500 bis 4000 Quadratmetern bereits Bauprofile. Sie künden den Bau einer grossen Biogasanlage an, welche der gleich nebenan ansässige Landwirt Daniel Bolliger derzeit plant. Nicht erst seit gestern, wie er erklärt: «Den ersten Anlauf nahmen wir vor rund sechs Jahren – aufgrund der damals fehlenden kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) haben wir das Projekt jedoch zurückgestellt.» Inzwischen sei die Stromproduktion dank neuer Fördermittel des Bundes – und in Angesicht der stetig steigenden Strompreise – wieder lukrativer geworden, darum der neue Anlauf.

Bolliger selber hält auf seinem Hof, den er Anfang 2022 von seinem Vater übernommen hat und nun bereits in der dritten Generation führt, über 17’000 Masthühner und drei Schafe. Deren Mist und Gülle – sogenannter Hofdünger – soll in absehbarer Zukunft im Fermenter der Biogasanlage landen und dort vergären. Zusätzlich sollen auch die umliegenden Landwirtschaftsbetriebe, laut Bolliger etwa zehn an der Zahl, ihren Hofdünger zu ihm bringen. Insgesamt rechnet er mit einer Verarbeitungsmenge von rund 9400 Tonnen pro Jahr.

Aus der Anlage kommt Strom, Wärme und hochwertiger Dünger

Das während der Gärung entstehende Biogas wird erst in einem Kugelgasspeicher gesammelt und anschliessend in ein Blockheizkraftwerk geleitet. Dort wird daraus Wärme und Strom produziert, so Bolliger: «Mit dem Strom können nebst unserem Hof noch etwa 800 Haushalte im Dorf versorgt werden.» Die Wärme will er für die Pouletmast verwenden – oder in weiter entfernter Zukunft als Fernwärme in umliegende Wohnhäuser leiten.

Nach der Gärung kann der in der Anlage übrig gebliebene Gärdünger als Dünger auf den Feldern bodennah wieder ausgebracht werden. Bolliger: «Gärdünger hat gegenüber Hofdünger den Vorteil, dass er dank der Wärme des Gärprozesses zum Beispiel kein Unkraut mehr enthält, das man sonst beim Güllen verschleikt.» Folglich seien bereits verschiedene Landwirte – vor allem auch Biobetriebe – aus der Nachbarschaft an seinem Gärdünger interessiert. Die Gülle sei für die Pflanzen besser verfügbar und habe viel weniger Emissionen bei der Ausbringung.

Das Interesse sei in den letzten Jahren noch grösser geworden, fügt er an: «Die Preise für Dünger sind im letzten Jahr massiv gestiegen, da man ihn meistens im Ausland kauft. Wenn man überhaupt noch Dünger erhalten hat.» Auch deshalb sei es sinnvoll, wieder lokal hochwertigen Gärsaft oder Gärsubstrat herzustellen.

Normalerweise kommen einem, wenn es um Bauprojekte mit Biogas-Anlagen geht, häufig zwei Bedenken: Mehrverkehr und Gestank. Bolliger kann in beiden Fällen Entwarnung geben, in Sachen Verkehr rechnet er übers Jahr gesehen mit nur rund zwei zusätzlichen Fahrten pro Tag. Und auch der Geruch sei kein Problem. Erstens seien die Abstände zu den umliegenden Wohnbauten alle nach den geltenden Richtlinien eingehalten. Zweitens: «Da wir nur landwirtschaftlichen Hofdünger einsetzen und nicht etwa noch Rasen- oder Rüstabfälle, können wir die Geruchsemissionen minimal halten.»

4 Millionen Franken, fast 2 davon zahlt der Bund

Die ganze Anlage hat einen stolzen Preis, die Baukosten sind auf der Baugesuchsmappe mit rund 4 Millionen Franken ausgewiesen. Das sei halt so, erklärt Bolliger: «Sobald man mit Gülle oder Gas arbeitet, sollte man nicht mehr mit den billigsten Komponenten bauen.» Immerhin: 46 Prozent der Baukosten subventioniert der Bund, der natürlich auch ein Interesse an zusätzlicher und vor allem nachhaltiger Energieproduktion hat. Auf dem Dach der Biogas-Anlage plant Bolliger übrigens eine Photovoltaik-Anlage, um auch diese Fläche für die Energieproduktion zu nutzen.

Das entsprechende Baugesuch liegt noch bis Mitte September auf der Gemeindeverwaltung Schmiedrued-Walde auf. Wird es bewilligt, will Bolliger im nächsten März mit den Bauarbeiten starten. Er rechnet mit einer Bauzeit von rund einem Jahr, sagt er: «Mitte 2025 wollen wir die Anlage in Betrieb nehmen.» Das sei dann ein relativ einfacher Schritt, fügt er an: «Da die AEW Energie AG hier bereits einen Trafo aufgestellt hat, können wir sie unkompliziert am Netz anschliessen.»