Schmiedrued Dreimal Kunst im Webereimuseum: Verspielt, filigran und verblüffend Schöftler Kunstschaffende stellen im Weberei- und Heimatmuseum Ruedertal in Schmiedrued aus.

Elisabeth Heuberger, Fred Charen und Noes Kempen in Charens Atelier in Schöftland. Bild: Peter Weingartner/Aargauer Zeitung

Glas, Aquarell, Speckstein und Alabaster: Vom 8. bis zum 17. September zeigen drei sehr unterschiedliche Kunstschaffende aus Schöftland im Ruedertaler Weberei- und Heimatmuseum ihre Werke. Unterschiedlich? Ja, was die Materialien und Techniken angeht. Weniger bezüglich der Art des Arbeitens: Filigran verstehen alle drei zu arbeiten. Und neben dem Kreativ-Künstlerischen beherrschen sie ihr Handwerk.

Elisabeth Heubergers Leidenschaft ist das Malen im Wald. Ihr Atelier hat in einem Rucksack Platz: Aquarellfarbkasten (mit Wasserfach), feinste Marderpinsel, Malblock. Stunden verbringt sie im Schöftler Wald, versenkt sich, nimmt wahr mit allen Sinnen, auch Veränderungen, und was in stundenlanger Arbeit entsteht, lässt staunen. «Mich faszinieren Details», sagt sie und gesteht, das Ziel seien nicht die Bilder, sondern das Draussensein. Unter anderem bringt sie auch die Entwicklungen in der Natur im Jahreslauf mit Akribie und oft durch kleine Waldwesen ergänzt aufs Papier.

Der verspielte Formenfinder in weichen Steinen

Fred Charen nennt sich Formenfinder. Von gewobenen Wandteppichen führte sein Weg zunehmend ins Dreidimensionale. Zuerst arbeitete er in Speckstein, dann in Alabaster und in Muschelkalk. «Damit kann man filigraner arbeiten als mit Marmor oder Granit», sagt er. Am Alabaster fasziniert ihn das Spiel mit dem Licht. Verblüffend, was er aus dem Stein zu holen versteht: ineinander verbundene Kettenglieder oder Ringe, geometrische Formen wie das Oloid, aber auch freie Formen wie eine doppelte Kügelibahn, aus einem Stein gearbeitet. Fantasievoll, überraschend.

Spielen ist ein passendes Stichwort auch für die Arbeiten von Noes Kempen. Licht und Farbe spielen bei ihren Glasarbeiten eine zentrale Rolle. Man wisse nicht immer genau, wie es herauskomme, sagt sie, denn beim Brennen könne vieles passieren. Die Arbeit mit Glas verlange Überlegungen im Vorfeld: «Mit Glas ist nicht zu spassen», lacht sie. Bis sechs Brände sind nötig, bis ihre Objekte fertig sind. Seien es Bilder, Schmuck oder Gebrauchsgegenstände, filigran oder massiv, dreidimensional oder flach wie das Objekt «Waldbrand» auf dem Bild rechts vorne.

Vernissage und Märchenabend

Die Ausstellung im Weberei- und Heimatmuseum Ruedertal in Schmiedrued verspricht eine spannende, abwechslungsreiche Sache zu werden. Vernissage ist am Freitag, 8. September, um 19.30 Uhr mit musikalischer Umrahmung. Offen ist sie jeweils samstags und sonntags, 9., 10., 16. und 17. September, von 14 bis 17 Uhr.

Dazu bestreiten Evelin Amsler, Verena Lüscher und Nicole Weyeneth am Freitag, 15. September, um 19.30 Uhr einen Märchenabend. Wer die Ausstellung in diesen zwei Wochen ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten besuchen möchte, kann sich bei Noes Kempen unter 079 458 43 42 melden.