Schlossrued/Othmarsingen Der Jagdfalkner und seine gefiederten Partner Norbert Wyssen hat in Othmarsingen einen neuen Standort für die Volieen für seine Greifvögel gefunden. Mit den meisten von ihnen ist er unterwegs und vertreibt Tauben aus Lagerhallen und Krähen von Feldern.

Falkner Robert Wyssen mit einem seiner Habichte, die er für die Jagd einsetzt. Severin Bigler

Der Mensch blickt nach oben, sieht den Vogel fliegen und denkt an Freiheit. Der Greifvogel blickt von oben auf die Erde und denkt: «Hunger». Was klingt wie der Anfang eines Witzes, ist Realität und Natur. Falke, Bussard und Co. fliegen nicht zum Spass, sondern weil sie müssen, um zu überleben. «Fliegen ist für die Tiere anstrengend», sagt Norbert Wyssen. Er zeigt auf einen Wanderfalken, der im Sturzflug bis zu 350 km/h schnell wird und damit das schnellste Lebewesen der Welt ist. «Zwei Drittel des Gewichts sind in der Brustmuskulatur». Diese muss enorm entwickelt sein, damit das Tier durch die Lüfte pfeilen kann.

Wyssen muss es wissen, er arbeitet schon seit vielen Jahren mit Greifvögeln. Seit zwei Jahren hauptberuflich als Jagdfalkner. Und seit kurzem ist er, der in Schlossrued lebt und auch Jagdfalknerei-Nachwuchs ausbildet, öfter in Othmarsingen zu sehen: Das Baugesuch, um seine Volieren dort auszubauen, wurde genehmigt. In den Gehegen können sich die Vögel nach Training und Arbeit ausruhen und in aller Ruhe mausern.

Tauben und Krähen sind schlau

Mehr als zehn Greifvögel hat Wyssen, darunter eine Schleiereule und einen zwei Monate alten Turmfalken. Die meisten Tiere bekommt er vom Greifvogelpark Buchs (SG), noch als kleine Wesen, zieht sie auf und bringt ihnen das Fliegen und Jagen bei.

In einer der Volieren sitzt eine Schleiereule. Severin Bigler

Engagiert werden der ehemalige Polizist und seine gefiederten Helfer vor allem für Vergrämungen. Bedeutet: Sie sollen andere Tiere vertreiben. Oft rufen Konzerne an, die eine Taubenplage in Fabrikhallen haben. Die Reinigung von Taubendreck kann Zehntausende Franken jährlich kosten. Oder aber es melden sich Landwirte, bei denen sich Tauben in den Ställen einnisten, auf das Futter koten, was dann wiederum verunreinigt wird und schliesslich dazu führt, dass die Milch nicht verkauft werden kann. Auch Raben oder Krähen werden im Auftrag verjagt.

Ein aufmerksamer Mäusebussard. Severin Bigler

Dazu sei es einerseits wichtig, die Greifvögel kreisen zu lassen. 10 bis 20 Minuten am Stück, dann machen sie Pause – eben wegen der enormen Anstrengung. Die Tauben oder Krähen müssen das sogenannte Flugbild sehen, erklärt Wyssen. Sie erkennen den Feind daran, wie er sich in der Luft bewegt. «Sitzt ein Falke neben einer Krähe, kommt sie und piesackt ihn.» Denn: Wenn der Greifvogel sitzt, ist er satt, muss also nicht jagen und ist demnach keine Gefahr. Krähen und Tauben lernen aber auch: Kreist der Fressfeind nur, wird er sie kaum bedrohen, sondern es handelt sich um eine Show. Die Vögel des Jagdfalkners töten deshalb auch ab und an eines der Tiere, die vergrämt werden sollen. Der Falke ist ein sogenannter Bisstöter, er tötet also mit einem Biss ins Genick. Habichtartige Greifvögel erdolchen ihre Beute mit den scharfen Krallen.

Mit dem GPS statt dem Glöggli

Die Falknerei existiere schon seit über 3500 Jahren und sei damit eine der ältesten Jagdarten überhaupt, sagt Wyssen. Es habe sich in all dieser Zeit nicht vieles verändert, der Grundsatz bleibe: Der Mensch baut das Vertrauen zu seinem Jagdpartner auf. Tut er das nicht, kommt der Vogel einmal in Freiheit nicht mehr zurück. Weiterentwickelt hat sich lediglich die Technologie. «Früher wurde den Vögeln ein Glöcklein umgebunden, um sie ungefähr orten zu können, wenn sie einmal vom Weg abkommen. Heute arbeiten wir mit Peilsendern.»

Der Lannerfalke ist ein ruhiger, besonnener Jäger. Severin Bigler / ©

Was Wyssen besonders wichtig ist: Greifvögel sind keine Kuscheltierchen, sie sind und bleiben Wildtiere. Der Unterschied zwischen seinen Tieren und jenen, die in freier Wildbahn leben ist einzig, dass sie auch dann etwas zu fressen bekommen, wenn sie keinen Jagderfolg hatten.

Dass der Falkner seinen Tieren eine Haube über den Kopf ziehen kann, ist ein Zeichen dafür, dass sie ihm blind vertrauen. Severin Bigler

Die einzige Zähmung, die stattfindet, ist, dass der Falkner den Tieren die Haube über den Kopf ziehen kann. «Die Leute sind oft entsetzt, wenn sie das sehen und ihnen tun die Vögel leid, die im Dunkeln sitzen», sagt Wyssen und entwarnt auch gleich: Mit der Haube werden optische Reize ausgeblendet, nur so kann sich das Tier wirklich entspannen. «Dass ich die Haube auf- und abziehen kann, ist ein Zeichen dafür, dass die Greifvögel mir vollkommen vertrauen.» Daher komme auch der Ausdruck unter die Haube kommen: Auch in einer Ehe sollte man einander quasi blind folgen und vertrauen können.