Schlossrued Überarbeitung der BNO, mehr Spesen für den Gemeinderat und LED-Lampen an der Gmeind Die Schlossrueder Bau- und Nutzungsordnung muss überarbeitet werden. Dafür und für diverse andere Projekte beantragt der Gemeinderat beim Volk Geld.

Der Schlossrueder Gemeinderat will die BNO der Gemeinde revidieren. Das soll bis zu 200’000 Franken kosten. Bild: Britta Gut

An der Schlossrueder Gemeindeversammlung vom 23. Juni will der Gemeinderat beim Volk eine Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) beantragen. Dies sei nötig, da die letzte BNO-Revision 2008 beschlossen wurde und einen Planungshorizont von rund 15 Jahren hatte. Gerade in den letzten zehn Jahren seien im übergeordneten Bau- und Planungsrecht diverse Änderungen eingeführt worden, welche in die Unterlagen der Gemeinde einfliessen müssten.

Starten will der Gemeinderat mit der Erarbeitung eines Räumlichen Entwicklungsleitbildes (REL). Damit soll festgelegt werden, wie sich Schlossrued in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln soll. Dafür – und auch für den Einbezug in die nächsten Planungsschritte – will der Gemeinderat eine Kommission mit Vertretungen aus der Bevölkerung einsetzen. Die gesamte Revision soll in drei bis vier Jahren abgeschlossen werden; dafür beantragt der Gemeinderat beim Volk einen Kredit in Höhe von 200’000 Franken.

Mehr Spesen und ein paar Kredite

Ebenfalls revidiert beziehungsweise angepasst wurde das Personal- und Besoldungsreglement der Gemeinde. Neu soll die Treueprämie, das Dienstaltersgeschenk von 500 Franken, erstmals nach fünf statt nach zehn Jahren ausgerichtet werden.

Gleichzeitig erhöht sich der Gemeinderat seine Pauschalspesen von 200 auf 500 Franken pro Jahr: Die Eigenkosten der Gemeinderatsmitglieder hätten in den letzten zwei Jahren zugenommen, etwa durch die voranschreitende Digitalisierung (Schlossrued hat keine Dienstlaptops für Gemeinderäte) oder durch den Umstand, dass für behördliche Fahrten innerhalb des Dorfes keine Kilometer-Entschädigungen ausgerichtet werden.

Und schliesslich beantragt der Gemeinderat – neben der Genehmigung der Rechnung, die mit rund 46’000 Fr. Verlust (budgetiert war ein Minus von fast 196’000 Fr.) abschloss – ein paar weitere Kredite. So etwa 27’000 Fr. für den Ersatz der Deckenbeleuchtung in der Mehrzweckhalle, 110’000 Fr. für eine Wasserleitung im Gebiet Rüedihof oder 102’000 Fr. für die Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED. Dazu kommen 79’500 Fr. für die Erschliessung und Erweiterung des Kiesplatzes Breite (südwestlich der Sportanlage) und eine Kostenbeteiligung von über 39’000 Fr. für die fast 300’000 Fr. teure Verlegung des Abwasser-Verbandskanals Wallenhof in Schöftland.