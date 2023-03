Schlossrued Turnverein holt internationalen DJ ins Ruedertal Eigentlich nur als Ersatz für einen abgesagten Turnerabend geplant, geht die Schlossruder «Reach The Limit»-Party bereits in die zweite Runde. Mit dabei ist ein weltbekannter DJ aus Österreich.

Die erste Ausgabe von «Reach The Limit» war im letzten Jahr restlos ausverkauft. Bild: zvg

Am 1. April wird es in der Schlossruder Mehrzweckhalle laut. Dann findet dort die «Reach The Limit»-Party statt, organisiert vom Turnverein Schlossrued. Die letztjährige Ausgabe sei ein voller Erfolg gewesen, erklärt der Präsident des Vereins, Jeffrey Goldenberger: «Wir waren restlos ausverkauft und mussten am Abend selber fast 70 Personen an der Kasse abweisen.» Auch heuer seien bereits über 80 Prozent der insgesamt 400 Tickets weg.

Begonnen hat alles wegen Corona, so Goldenberger: «Wir mussten 2022 wegen fehlender Planungssicherheit unseren Turnerabend absagen, also haben wir uns eine Alternative überlegt.» Eine Alternative, mit der man sich als moderner und frischer Turnverein präsentieren kann, so sei der Vorstand schliesslich bei einer Party gelandet. Das Organisationskomitee besteht aus zehn Personen, am Anlass selber sind über 40 Personen beteiligt.

Ein Highlight sei der Österreicher Toby Romeo, so Goldenberger. Neben dem international bekannten DJ stehen einige lokale Artisten auf dem Programm. Im Vergleich zum letzten Mal wolle man den Leuten nicht nur mehr zu hören, sondern auch zu sehen geben, fügt er an: «Wir haben viel Geld in LED-Wände und in die Beleuchtung investiert.»