Schlossrued Schlüsselübergabe nach 27 Jahren: Chäsi Schlossrued bald unter neuer Führung Mit ihrem Angebot hat sich die Schlossrueder Dorf-Chäsi weit über das Ruedertal hinaus einen Namen gemacht. Ende Juli geht Chäsi-Trudy in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin hat sie dank eines Aquariums gefunden.

Stabübergabe nach 27 Jahren: Nicole Frei (l.) übernimmt die Geschäftsführung der Dorf-Chäsi Schlossrued von Trudy Tanner. Bild: Florian Wicki

Eigentlich konnte sich Trudy Tanner nie vorstellen, ins Ruedertal zurückzukehren. Die gebürtige Schlossruederin «flüchtete», sobald sie konnte, im Alter von knapp 18 Jahren und wechselte nicht nur die Ortschaft, sondern gleich den Kanton. Es zog sie erst ins Laufental und später nach Bern.

Doch das Leben hatte anderes für sie parat. Eigentlich wäre es ihr Wunsch gewesen, zusammen mit ihrem Bruder ein Restaurant zu eröffnen – das Projekt kam aber nie zustande. Darum hat sie sich bereit erklärt, fünf Monate lang – aushilfsweise – die Schlossrueder Dorf-Chäsi zu führen, als Übergangslösung für sich und für die Chäsi-Genossenschaft.

Die guten Dinge überwiegen immer

Das ist bald 27 Jahre her. Und Tanner ist immer noch in der Dorf-Chäsi. Doch nicht mehr lange: Ende Juli wird sie 65 Jahre alt und geht dann in Rente. Auch wenn sie sich über die freie Zeit für Freunde und Hobbys freue: «Ich habe die Chäsi mit sehr viel Liebe und Herzblut geführt.» Sechs Tage die Woche. Letztes Jahr habe sie sich «zum 64. Geburtstag» immerhin einen zweiten freien Tag pro Woche gegönnt. Das gehe nur dank ihrem Team; vier langjährige Teilzeitangestellte, für Tanner wie eine zweite Familie; ihre «Chäsi-Girls», wie sie diese liebevoll nennt.

In 27 Jahren erlebt man ganz schön viel. Für Tanner gab es nicht nur ein Highlight, sondern gleich einige: «Das Schönste finde ich, wenn ich Kunden treffe, die schon als kleines Kind ihr Chrömli bei mir abgeholt haben.» Das ist nach fast drei Jahrzehnten der Geschäftstätigkeit durchaus realistisch. Doch hat auch eine Schattenseite, erklärt sie: «Es kommt leider immer wieder vor, dass mir liebe Kundinnen und Kunden wegsterben.» Die Chäsi sei seit Jahren zum Treffpunkt avanciert, oft habe man Zeit für einen Schwatz oder einen Kaffee. Tanner: «Ich habe meine Kundschaft enorm ins Herz geschlossen, kenne fast alle beim Namen.» Da schmerzen die Verluste natürlich. Aber das Gute, das Positive, überwiegt für Tanner mit Abstand, erklärt sie und lacht: «Da hilft, dass ich mir die schönen Dinge viel besser merken kann.»

Sofort ins Dorf verliebt

Dass Trudy Tanner nun im Sommer guten Gewissens in den Ruhestand kann und weiss, dass die Chäsi in guten Händen ist, ist schon fast Schicksal. Denn Nicole Frei, ihre Nachfolgerin, war bis letztes Jahr in Schöftland wohnhaft. Und kam nur durch Zufall ins Dorf. Sie erklärt: «Mein Mann wollte sich ein Aquarium kaufen. Also ging er in Schlossrued ein Occasions-Modell anschauen.» In der Wohnung oberhalb der Chäsi. Die ehemaligen Besitzer wollten auswandern und konnten das Aquarium nicht mitnehmen.

So wurden Frei und ihr Mann auf die Wohnung aufmerksam, bewarben sich darauf und zogen kurze Zeit später mit Kind und Kegel nach Schlossrued: «Wir wollten schon immer aufs Land, wenn die Kinder älter sind. Die sind nun in der Berufslehre, also haben wir die Chance gepackt.» Frei sei ab dann – sobald bekannt wurde, dass die Chäsi eine neue Geschäftsführerin braucht – im Umfeld immer wieder darauf aufmerksam gemacht worden.

Und die ehemalige Dentalassistentin, die sich später mit einem Reinigungsinstitut selbstständig gemacht hat, hat es sich überlegt: «Ich wollte noch einmal einen Neuanfang wagen – und das war die Gelegenheit.» Zumal sie sich auch bereits ins Dorf verliebt hat. Sie schwärmt: «Schlossrued ist einfach schön, man schaut zueinander.» Zudem sei die Natur so nah, dass man nur einen Hügel hinauflaufen müsse, und schon das Gefühl habe, an einem völlig anderen Ort zu sein: «Und doch ist man immer noch hier, halt zu Hause.»

Guter Ruf, grosse Fussstapfen

Nun ist Nicole Frei seit bald zwei Monaten in der Dorf-Chäsi in Schlossrued tätig. Lässt sich von Tanner einarbeiten, lernt Bauern, Lieferanten und das ganze Dorf kennen. Ob und was sie alles anders machen will, weiss sie noch nicht – das sei aber auch nicht schlimm: «Es läuft ja gut, die Chäsi hat einen hervorragenden Ruf und weit und breit den besten Käse im Sortiment.» Immerhin stolze 64 Sorten im Offenverkauf.

Sie sei sich dennoch bewusst, dass dieser Ruf auch eine Verpflichtung sei: «Ich habe grosse Fussstapfen zu füllen. Aber da wachse ich Schritt für Schritt hinein.» Da ist sich auch Tanner sicher: «Ich hoffe einfach, dass ihr die Schlossruederinnen und Schlossrueder auch dieselbe Solidarität und Offenheit entgegenbringen, wie sie es bei mir gemacht haben.» Das tun sie auch, fügt Frei an: «Ich fühle mich hier sehr gut aufgenommen.»