Suche nach Ersatz Schloss Rued plant fliegenden Wechsel nach Abgang des Managers Im Juli verlässt Manager Samuel Bachofner das «Resort Schloss Rued». Trotz Fachkräftemangel sind die Inhaber überzeugt, dass alles beim Alten bleiben wird.

Zwei Jahre lang leitete Samuel Bachofner das «Resort Schloss Rued». Bild: Britta Gut

Seit knapp einer Woche ist bekannt, dass Samuel Bachofner, Manager des «Resort Schloss Rued», in Freiamt wechselt. Ab Juli wird der 53-Jährige für den Hotelbetrieb sowie die zwei Restaurants im «Caspar» in Muri zuständig sein. Wie er in einer Mitteilung festhält, habe ihn die Mischung in Muri aus verschiedenen Häusern, einer modernen Gastronomie in traditionsreichen Restaurants und einer aussergewöhnlichen Architektur auf Anhieb begeistert.

Franca Furrer von der Erowa AG – die Firma hat das Schloss Rued übernommen und renoviert – sagt, man sei zuversichtlich, bis im Sommer einen Ersatz zu finden: «Ich bin mir sicher, wir werden wieder eine fähige Person wie Herrn Bachofner finden.»

Erst vor zwei Jahren wurde Bachofner als Resortmanager im Schloss Rued angestellt. Dies in der Folge des erweiterten Angebots im Seminarzentrum nach der Neueröffnung Anfang 2018. Nach dem Abgang des Managers wird sich gemäss Furrer auch nichts ändern. «Wir werden alle Anlässe weiterführen», ergänzt sie.

Dennoch macht sich der Fachkräftemangel auch im «Resort Schloss Rued» bemerkbar. Neben der Neubesetzung von Samuel Bachofner werden aktuell auch ein Koch im 50-Prozent-Pensum und einer auf Abruf im Stundenlohn für Bankette, Brunch und Apéros gesucht, sowie jemand im Service und jemand im Housekeeping, jeweils im Stundenlohn.