Schlossrued Nach tragischem Unfall: Die Motocross-Szene lanciert Spendenaktion für Mike Ernst Der 19-jährige Ruedertaler ist im August 2020 beim Rennen in Beggingen SH schwer gestürzt. Noch bis zum 24. Februar ist er im Paraplegiker-Zentrum in Nottwil.

Mike Ernst ist seit dem Motocross-Unfall querschnittsgelähmt. Foto: AZ

Er war bereits in der Luft. War beim Rennen mit seinem Motocross abgesprungen, als er plötzlich merkte, dass sein Motor ausgestiegen war. Statt des grossen Bogens flog sein Bike nach der Absprung-Plattform gerade runter wie ein Stein.

Viele von Mike Ernsts Träumen stürzten an jenem 23. August 2020 mit ab, als er beim Motocross-Rennen im schaffhausischen Beggingen mit dem Kopf auf der Rennbahn aufschlug. «Vom harten Aufschlag auf den Kopf bekam ich Nasenbluten und mein rechtes Auge war furchtbar geschwollen», sagt er der AZ heute am Telefon. Seit dem 3. September ist er im Paraplegiker-Zentrum Nottwil.

Er hatte seine Beine nach dem Aufprall noch gespürt, konnte von der Bahn wegkriechen, damit er nicht unter die Räder der anderen kam. Er wurde ins Unispital nach Zürich geflogen und operiert. «Weil meine Beine danach fest fixiert waren, wusste ich nicht gleich, ob ich sie spüre oder nicht», sagt er. Nach ein paar Tagen kam die Diagnose: Ein Rückenwirbel war gebrochen. Er war querschnittgelähmt. Die Aussicht, wieder laufen zu können, war unsicher.

Junior-Meister schon als 10-Jähriger

Mike Ernst, in Schlossrued aufgewachsen, ist erst 19 Jahre alt. Doch als Motocross-Fahrer ist er schon ein alter Hase. Auch sein Vater Roland fuhr Motocross und Sohn Mike war mit 10 Jahren schon Junior-Meister in der Klasse MXRS 65 ccm. Er machte die Lehre als Forstwart im Forstbetrieb Muhen-Hirschthal-Holziken bei der Förster-Ikone Urs Gsell. Nach seinem Abschluss im letzten Jahr bekam er gar einen Spezialpreis für die besten Noten in der Sparte Artenkenntnis. Das war gut ein Monat vor dem Unfall am FMS-Rennen in Beggingen.

Wie die Genesung verlaufen wird, ist noch nicht sicher. «Ich kann die Beine noch nicht bewegen, es ist also noch gleich, wie nach der Operation», sagt der Patient. Es ist möglich, dass dies so bleiben wird. In Nottwil wird er deshalb auf ein Leben vorbereitet, in dem seine Arme die Beine ersetzen. Nach fünf Monaten Therapie kann er morgens bereits selbstständig vom Bett in den Rollstuhl steigen und seine Morgenpflege machen.

Solidaritätswelle aus der Moto-Szene

Auf seinem Stundenplan stehen unter anderem Ausdauertraining, Steh-Training, Röntgen oder Gespräche mit Coaches, die ebenfalls Paraplegiker sind und wissen, was man nach einem Unfall durchmacht. Als die Nachricht über Mike Ernsts Diagnose in der Motocross-Szene die Runde machte, rollte eine gewaltige Solidaritätswelle an.

Mehrere motoverwandte Firmen riefen zu Spenden auf, denn die Zukunft des jungen Ruedertalers ist unsicher und könnte mit teuren Alltagshilfen verbunden sein. So bekommt man von MX Dekor Industiers ein Moto-Sticker-Set, wenn man Mike Ernst einen Betrag spendet.

Über die Mailadresse mikeernst28@gmail.com erfährt man die Zahlungsinformationen. Am 24. Februar wird er aus dem Paraplegiker-Zentrum entlassen. Mit seiner Familie sucht er derzeit ein neues Heim, denn aktuell wohnen sie an einem Steilhang – keine gute Lage für einen Rollstuhlfahrer. «Ich weiss noch nicht, wie es beruflich bei mir weitergeht. Ich werde von Tag zu Tag schauen.»