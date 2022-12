Seminarzentrum Das Schloss Rued, der «Store» und die Bierbrauerei werden zum Resort – und Samuel Bachofner der neue Manager Das Seminarzentrum Rued ist in den letzten Jahren mit den Hotelzimmern und dem Ausbau der Restaurantküche gewachsen. Samuel Bachofner hat als Resortmanager den Überblick über alles.

Samuel Bachofner ist Resortmanager des Seminarzentrums Rued. Britta Gut

Vor knapp zwei Monaten kam Samuel Bachofner zu einem Schloss - und eben doch nicht. Denn zwar ist das Schloss Rued seit Kurzem sein Reich, ihm sind die Mitarbeiter des Seminarzentrums unterstellt. Doch hat er es nicht gekauft - sondern wurde in der neu geschaffenen Stelle als Resortmanager angestellt. «Resort» ist eine für das Seminarzentrum durchaus berechtigte Umschreibung, gehören doch nebst dem Schloss das Knappen- und Waschhaus mit den Hotelzimmern, das Tanzhüsli und der Gasthof Storchen mit eigener Bierbrauerei dazu. Zu den Gästen dieses Zentrums gehören sowohl jene, die im prächtigen grossen Saal oben im Schloss ein rauschendes Fest feiern, im Raum «Julie von May» mit der verspielten türkisenen Tapete einen Teambuilding-Tag verbringen oder sich im «Salon von Sinner» zivil getraut und in der Hochzeitssuite nebenan übernachtet haben, wie auch jene, die im "Store" einkehren. Und alle sie sollen mit guten Erinnerungen an den Anlass nach Hause gehen.

5 Bilder 5 Bilder Alt trifft auf neu - in der Bar vom Schloss Rued. Foto: AZ

Als Inhaber der neu geschaffenen Stelle trägt Samuel Bachofner die oberste Verantwortung für den reibungslosen Ablauf der hier stattfindenden Events, Verköstigungen und Übernachtungen. Wie das bei Hochbetrieb aussieht, durfte er noch nicht erleben, da sich «sein» Resort wegen Corona wie alle Eventstätten im Halbschlaf befindet. Die Mitarbeiter der Administration sind vor allem noch mit Stornierungen und Umbuchungen beschäftigt.

«Das ist ein Bijou»

Seit der Wiedereröffnung des Schlosses vor drei Jahren wurde das Angebot des Seminarzentrums stetig erweitert. Durch die neu geschaffene Stelle erhält es jetzt einen dem Angebot entsprechenden Manager. Die publizierte Stellenannonce fand auch die Aufmerksamkeit von Bachofner: Der gelernte Koch mit Hotelfachschule und Weiterbildungen in Seminarhotelerie hatte in den letzten neun Jahren für Eldora und Sodexo in der ganzen Welt neue Betriebskantinen aufgebaut. Zuvor war er vier Jahre beim Museum Aarau angestellt.

Das Schloss Rued mit Knappenhaus im Vordergrund. Britta Gut

Aus seiner Zeit bei Museum Aarau kannte er auch das Schloss Rued. Jedoch nicht als das aus dem Ei gepellte Prunkgebäude, das es heute ist. Er hatte das zerfallene und verwahrloste Lotterschloss vor Augen, das er einst besichtigte, bevor die Reinacher Firma Erowa AG das einstige Herrschaftshaus der Familie May von Rued ersteigert hatte. Trotzdem erkannte Bachofner das Potenzial, das unter der baufälligen Kruste schlummerte: «Das ist ein Bijou», habe er damals zu seiner Frau gesagt.

Im Jahr 2008, als die Bauarbeiten zur Sanierung starteten.

Peter Siegrist / WYS

Inzwischen pendelt Samuel Bachofner von Fislisbach, wo er mit seiner Familie wohnt, ins Schloss Rued zur Arbeit. Die neue Strategie des Seminarzentrums, für die er zuständig ist, beinhaltet, dass der «Store» ab 2022 der einzige Caterer für Anlässe wird. Wer momentan einen Saal bucht, kann wählen, ob das schlosseigene Restaurant oder ein anderer Caterer die Speisen liefern soll. Die Küche sei auf dem neusten Stand, man sei bereit dazu, sagt der Manager. Die vier Gästezimmer über dem Restaurant sollen zudem als Bed- und Breakfast vermietet werden. Wanderer und Velofahrer, bei denen das Ruedertal populär ist, könnten hier künftig absteigen. Einkehren sollen Gäste ab Mitte Mai wieder können - zumindest im Aussenbereich.

Im nächsten Jahr wird viel gebucht

Bereit sein ist ohnehin das Gastro-Stichwort schlechthin für das Jahr 2022. Hochzeiten, Firmen- und Familienfeiern, die über zwei Jahre aufgestaut wurden, möchten dann gefeiert werden.

«Es gibt noch freie Termine für die Nach-Corona-Zeit, doch auch die sind begehrt»,

weiss Bachofner. Die Bekanntheit mit einem Erlebnis-Konzept zu steigern, gehört jedoch nicht zur Strategie des Resortmanagers. «Unsere Mauern sprechen für sich und das Tal auch und das Restaurant Storchen ist mit seiner Küche und Gartenwirtschaft nahe bei den Leuten», das sei das realistische Konzept, dem gefolgt werde. Gesteigert werden könnte etwa die Buchung der Bankette, «diesbezüglich haben wir grosses Potenzial». Auch längere Seminare, die etwa eine ganze Woche dauern, sähe man gerne.

Die Brunches, die für Valentinstag, Ostern und Muttertag gebucht werden konnten, waren jedenfalls sehr gefragt. Weitere Eigenveranstaltungen dergleichen sollen einen festen Platz in der Schloss-Agenda finden.