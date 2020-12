Schimmel, Faulige Kräuter und verdorbene Herzkirschen: Ein hundsmieserabler Wirt

Mit Schimmel belegter Käse. Schmieriges und überriechendes Schweinefleisch in der Kühlschublade. Faulige Kräuter, verdorbene Herzkirschen in geöffneter Dose. Das ist nicht alles. Falschdeklaration von Poulet und Ente, fehlende Herkunftsangaben bei Fleisch und Fisch, fehlende Deklaration von mit Hormonen erzeugten Enten. Zu hohe Temperaturen in Kühlschrank und Kühleinheit. Alte Abfälle in der Küche.