Schöftland Rund um das ehemalige Demenz-Wohnheim entstehen 53 Wohnungen An der Holzikerstrasse, direkt an der Suhre, soll für 16 Millionen Franken eine neue Arealüberbauung realisiert werden.

Links und rechts von der «Alten Mühle» sollen Mehrfamilienhäuser entstehen. Bild: Natasha Hähni

Als die Frei Architekten AG die «Alte Mühle» in Schöftland samt angrenzender Parzelle Anfang 2022 vom Suhrental Alterszentrum kaufte, wusste die Firma noch nicht, was genau darauf gebaut werden soll. «Das ist eine attraktive und interessante Lage – zentrumsnah und gut erschlossen», sagte Architekt Peter Frei damals gegenüber der AZ.

Mittlerweile steht fest: Geplant sind an der Holzikerstrasse zwei neue Mehrfamilienhäuser und der Umbau der «Alten Mühle» mit Baujahr 1895. Ab 2005 wurde das Haus vom Alterszentrum 15 Jahre lang als geschützte Wohngemeinschaft für Demenzkranke genutzt. Weil die Räumlichkeiten die Ansprüche des Kantons nicht mehr erfüllten und sie allgemein für keine pflegerischen Belange mehr geeignet waren, stand das Gebäude seit 2020 leer.

53 Wohnungen, direkt an der Suhre

Beide Parzellen haben eine Grösse von insgesamt 7190 Quadratmeter – also etwa so viel wie ein Fussballfeld. Im Westen grenzt die Fläche direkt an die Suhre. Die geplante Arealüberbauung soll gemäss Planungsbericht um das Mühlegebäude entstehen. Links und rechts davon entsteht ein Mehrfamilienhaus. Beide Neubauten haben vier Regelgeschosse und ein Attikageschoss. Letzteres ist auf allen Seiten zurückversetzt, um die Gebäude in die Nachbarschaft zu integrieren.

Obwohl sich die Parzellen in der Wohn- und Arbeitszone 3 befinden, plant die Bauherrschaft eine reine Wohnnutzung. Insgesamt 53 Wohnungen sind in der Arealüberbauung vorgesehen. Davon sollen 24 drei Zimmer, 17 zwei Zimmer, 11 vier Zimmer und eine fünf Zimmer haben. Die zwei Neubauten sollen voraussichtlich 16 Millionen Franken kosten.

Das Haus A ist nördlich der «Alten Mühle» zur Holzikerstrasse und das Haus B südlich zum Krebsenweg geplant. Im Wesentlichen sind die beiden Mehrfamilienhäuser gleich ausgerichtet. «Die Wohnräume sind nach Westen zum Flussraum und die Schlafräume nach Osten zur Morgensonne angeordnet», so der Planungsbericht. Zwischen der Suhre und den Häusern befindet sich jeweils eine Grünfläche, in der mehrere Wildhecken angeordnet sind.

Beim Haus A sieht das Projekt ausserdem vor, den Damm im oberen Bereich etwas zurückzuversetzen und mit unregelmässigen Steinen zu ergänzen. Die Hochwasserschutzdämme und Verbauungen in der Gegend bleiben gemäss Bericht sonst unverändert.

Der Bettenlift wird abgerissen

Für den Umbau der «Alten Mühle» sind 300’000 Franken eingeplant. Dabei soll die «Untere Mühle», wie das Gebäude auch genannt wird, in ihrem Ausdruck erhalten werden. Der grösste Eingriff ist laut Unterlagen der Rückbau des Bettenlifts und der Aussentreppe, die während der Nutzung als geschütztes Wohnheim angebaut wurden. Zusätzlich werden Dachfenster zur besseren Belichtung der Zimmer eingebaut.

Im Erdgeschoss des historischen Gebäudes sind wie bis anhin zwei Gemeinschaftsräume und ein Büroraum sowie Technik, ein Keller und Garderobenräume vorgesehen. Im ersten Obergeschoss sollen zwei 3½-Zimmer-Wohnungen entstehen. Das zweite Obergeschoss soll auf der bestehenden Raumstruktur aufbauend zu einer Clusterwohnung mit vier Zimmern umgewandelt werden. Jedes Zimmer soll ein eigenes Bad und eine kleine Küche haben. Ausserdem soll es einen gemeinsamen Wohn- und Essraum geben.

Insgesamt 63 Abstellplätze wird die neue Arealüberbauung haben, verteilt auf zwei Tiefgaragen, die unterirdisch verbunden sind. Die Parkplätze der «Unteren Mühle» sind gemäss Planungsbeschrieb in der Tiefgarage von Haus A geplant. Die sechs Besucherparkplätze für die beiden Häuser sind bei der Holzikerstrasse vorgesehen. Wer jemanden im Haus B besucht, kann sein Auto auf Besucherparkplätzen neben der Tiefgarageneinfahrt beim Krebsenweg abstellen. Das Baugesuch für die Arealüberbauung liegt bei der Gemeinde Schöftland noch bis Ende Juli öffentlich auf.