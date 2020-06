Sauglück für Schweinemäster: Er wird freigesprochen – auch wegen Fehlern der Anklage

Der Verein Tier im Fokus hat diese Woche Filmaufnahmen aus Schweizer Schweineställen veröffentlicht, die ihm anonym zugestellt wurden. Darin sind Schweine zu sehen, die unter unwürdigen Bedingungen gehalten werden. Die Aufnahmen aus dem letzten Jahr dokumentieren etwa ein Tier mit starkem Keuchhusten, Kannibalismus oder tote Ferkel in einem Abfallkübel. "In der Massentierhaltung führen die Schweine ein jämmerliches Leben", wird Vereinspräsident Tobias Sennhauser in einer Mitteilung zitiert.

Die Aufnahmen stammen aus 13 Betrieben in den Kantonen St. Gallen, Solothurn, Bern, Luzern, Zürich, Schaffhausen und Aargau. Die Stiftung Tier im Recht reichte gegen neun Tierhalter Anzeige wegen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz ein.