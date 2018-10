Schon seit Mitte August gibt es in der Kunsteisbahn Oberwynental in Reinach wieder Eis. Die Rekordhitze hat den Eismachern dabei keinen Strich durch die Rechnung gemacht: «Wir haben eine gut isolierte Halle», sagt Betriebsleiter Peter Küng. So sei es trotz den heissen Aussentemperaturen kein Problem gewesen, Eis zu machen. Seit Wochen trainieren verschiedene Vereine in der Oberwynentaler Kunsteisbahn und zahlreiche Lager fanden hier statt. Wann immer möglich wurde das Eis für den freien Eislauf geöffnet – so auch morgen zwischen 10.30 und 15 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 16.30 Uhr.

Familienfreundliche Eishalle

Am Montag beginnt nun wieder der gewohnte Saisonbetrieb. Dabei will das Team um Betriebsleiter Peter Küng und Eishallen-Restaurantleiterin Isabelle Gasparrini dort anknüpfen, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört haben. «Wir wollen uns weiterhin als familienfreundliche Eishalle positionieren», sagt Isabelle Gasparrini. So finden auch in der kommenden Saison wieder vier Kindernachmittage statt, der Familieneintrittspreis bleibt bei 12 Franken (der Einzeleintritt beträgt sechs Franken) und im Restaurant setzt man weiterhin auf familienbudgetfreundliche Preise. Und auch der Kindergeburtstag kann in der Eishalle mit allem Drum und Dran gefeiert werden.

Der ideale Wintersportort

Gasparrini und Küng setzen sich zusammen mit vielen Helfern dafür ein, dass in den nächsten fünf Monaten auf der Eisbahn etwas läuft. Dies mit einem klaren Ziel: «Wir versuchen, neue Leute hierher zu locken», sagt Isabelle Gasparrini. Letztes Jahr etwa rührte das ganze Team kräftig die Werbetrommel für die Eisdisco. «Die ist auch in der kommenden Saison wieder geplant», bestätigt Küng. Nur gebe es noch kein konkretes Datum. Das müsse mit den Vereinen noch abgeklärt werden.

«Wichtig ist uns, dass die Bevölkerung überhaupt weiss, dass es uns gibt», so Peter Küng. Eislaufen sei eine alternative Freizeitbeschäftigung, der man bei jedem Wetter nachgehen könne. «In Zeiten der Klimaerwärmung kann in unseren Breitengraden ja kaum noch Wintersport betrieben werden», so Küng weiter. Die Kunsteisbahn sei der einzige Ort in der Region, wo dies noch möglich sei. «In der Eishalle hat es immer Schnee», sagt der Betriebsleiter und NLA-Schiedsrichter.

Herausfordernde Organisation

Hauptkunden der Kunsteisbahn Oberwynental sind der Schlittschuhklub Reinach, der Eislaufclub Mittelland und die 1-Liga-Mannschaft Red Lions. «Die Organisation der Eiszeiten ist jedes Jahr eine Herausforderung», sagt Küng. Im Frühling seien alle Player zusammengesessen und eine gute Lösung sei gefunden worden. Eiszeiten könnten auch von Privaten gebucht werden und Schulklassen seien immer willkommen. «Auch ausserhalb der Öffnungszeiten tun wir während dem Eishallenbetrieb unser Möglichstes, um den Eislauf zu ermöglichen», so Küng.