«S’ farbig Bähnli», die Nostalgiebahn der WSB, ist auf dem Abstellgleis – im wahrsten Sinne des Wortes. Gegenwärtig steht die Dreierkomposition beim Bahnhof Menziken und wartet auf den Abtransport zum Schrottplatz. Die Bahnbetreiberin hat entschieden, ihre Nostalgiebahn abzustossen, wie Erwin Rosenast, Mediensprecher bei AAR bus+bahn, auf Anfrage sagt. Zu teuer sei sie im Unterhalt geworden, und auch die Sicherheitsbestimmungen hätten stetig zugenommen. Ausserdem sei es schwierig, das Zügli, das gerade mal mit 50 Stundenkilometern unterwegs sei, auf der Strecke überhaupt noch fahren zu lassen. Beim Viertelstundentakt der WSB ist ein Kreuzen kaum möglich. Auch habe die Nachfrage nach Nostalgiefahrten in den vergangenen Jahren nachgelassen, so Rosenast. Darum habe sich die Geschäftsleitung entschlossen, das rote Lökeli mit den beiden Nostalgiewagen der Firma Bertschi (Recycling-Paradies) zur fachgerechten Entsorgung zu übergeben.

Mehrere Interessenten

Vielleicht ist für das Bähnli mit den beiden Wagen aus dem Jahr 1946 aber Rettung in Sicht: Bei der Firma Bertschi haben sich bereits Interessenten gemeldet, die die Komposition übernehmen und erhalten wollen. «Konkret ist aber noch nichts», sagt Monika Bertschi. Sie würde sich auf jeden Fall freuen, wenn «s’ farbige Bähnli» erhalten und vielleicht sogar in der Schweiz bliebe. Schliesslich verbinde auch sie, wie bestimmt viele andere Wynen- und Suhrentaler, persönliche Erinnerungen mit der Nostalgiebahn. Jetzt werde die Komposition erst einmal mit einem Schwertransporter ins Recycling-Paradies gefahren und dort von Fachkräften sachgerecht dekontaminiert, unter anderem von Asbest befreit. «Dann sind sie nachher fein und rein. Alles Weitere werden wird sehen», so Bertschi.

Die Lokomotive (Typ Te 2/2) und die beiden zweiachsigen Personenwagen aus Zug kamen 1955 zur Aarau-Schöftland-Bahn (AS). Hier war die Lok zunächst als Rangierfahrzeug im Einsatz. 1967, neun Jahre nach dem Zusammenschluss der Wynental- und der Aarau-Schöftland-Bahn zur WSB, wurde die Komposition für Nostalgiefahrten umgerüstet. (rap)