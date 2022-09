Rundes Dorfjubiläum «Die Gemeinde wird eine einzige Festhütte»: So will Gontenschwil seinen 850. Geburtstag feiern Vom Freitag, 15. September, bis Sonntag, 17. September 2023 finden in der Wynentaler Gemeinde unter anderem Konzerte, ein Umzug und ein Food-Festival statt. Die Zahl 850 wird dabei mehrmals spielerisch und auch wörtlich in die Festlichkeiten eingebettet.

Gontenschwil plant für nächstes Jahr ein grosses Fest. Britta Gut

«Eigentlich dachten wir, nachdem wir anno 2005 das ‹On Air› von Radio Argovia so locker vom Hocker durchboxten, brauche es gar keine Vorbereitung», erinnert sich Didi Würgler, Präsident des Organisationskomitees (OK) für die 850-Jahr-Feier der Gemeinde Gontenschwil. Nun treffe sich das OK aber regelmässig.

Auch die Dorfbevölkerung will ein Jahr vor den Festlichkeiten bereits mithelfen. So haben sich bereits mehrere Parteien (Vereine, Institutionen und Firmen) für Streetfood-Stände gemeldet, wie er auf Anfrage sagt. Zurzeit sei man mit der Auswertung der Anfragen beschäftigt.

Neben zahlreichen Essensständen sind zwischen Freitag, 15. und Sonntag, 17. September, ein 850 Meter langer Geschichtsweg, ein Umzug und eine «riesige Party» geplant. Ein weiterer Programmpunkt wird der Versuch, am Samstagabend mit 850 Bürgerinnen und Bürgern und gleich vielen aufgespannten Regenschirmen, das Ortswappen nachzubilden. Mit einer Drohne werde das Schirm-Bild dann «aus schwindelerregender Höhe» fotografiert, wie Würgler erzählt. Klar sei ebenfalls, dass die Gemeinde einen «musikalischen Top-Act» für den Samstagabend gewinnen konnte. Wer das ist, wolle man zurzeit aber noch nicht bekannt geben.

Handwerker und Showtalente gesucht

Unter anderem für den Geschichtsweg sucht die Gemeinde seit Anfang September Teilnehmende. Wer beispielsweise über eine historische Handwerkskunst wie Korbflechten, Gerben oder Schnitzen verfügt, soll sich bei der Gemeinde melden. «Präsentiert werden könnten aber natürlich auch Showeinlagen auf einer der Eventbühnen oder weitere Teilnahmen am Umzug», so Würgler.

Vom Geschichtsweg am Kirchrain, über das Festzentrum bei der Chilematt bis zum Open Air und den Streetfood-Ständen auf dem Schulareal werde Gontenschwil am Jubiläumswochenende im kommenden Jahr in eine einzige Festhütte verwandelt.

«Es wird alles daran gesetzt, die Bevölkerung bestens zu unterhalten, sodass alle die Chance haben, unser Dorf von einer Seite kennen zu lernen, die bisher vielleicht hinter der Moräne verborgen blieb», verspricht Würgler.