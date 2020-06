Ruedertaler Sexappeal: Landwirt aus Walde wird für den Bauernkalender 2021 fotografiert

Der Muni hätte bei diesem Fotoshooting einer der Protagonisten sein sollen. Doch er hält anscheinend nichts von Ruhm und will für die Kamera nicht still halten. Da plötzlich – der braune Muni macht einen Satz und jagt dem Fototeam einen gehörigen Schrecken ein. Nur das Model bleibt cool. Kein Wunder: Daniel Hunziker, der auf der Weide mit offenem Hemd für den Fotografen posiert, ist gelernter Landwirt und betreibt in Walde mit seiner Frau Annette den Milchviehbetrieb Schürhof. 65 Kühe nennt das Ehepaar sein eigen.

Modell hat der 34-Jährige noch nie gestanden und muss gleich beim ersten Mal ordentlich Haut zeigen. Denn das Resultat dieses Fototermins hoch über dem Vierwaldstättersee wird nächstes Jahr im Bauernkalender erscheinen. In welchem Monat, das ist noch bis zum Verkaufsstart des Kalenders im September geheim. Bevor er vor die Kamera durfte, hat Daniel Hunziker eine Stunde in der Maske verbracht. Dort wurde ihm auch künstlicher Schweiss auf die Brust getupft, damit die Betrachterin seines Kalenderblatts sich vorstellen kann, wie er sich seinen Körper durch harte Stallarbeit antrainiert hat.

Die Kuh an der Seite nimmt die Nervosität

Lässig blickt der Jungbauer in die Kamera auf dem fürs Shooting ausgewählten Nidwaldner Bauernhof. Nervosität ist ihm nicht anzumerken. Auch als der Muni definitiv nicht will und dem Bauern fürs Porträt eine Kuh zur Seite gestellt wird. Gekonnt greift er der hellbraunen Dame auf Geheiss des Fotografen um den Hals und läuft mit ihr auch mal geduldig eine Runde, wenn sie die Beine vertreten will. «Weil ich hier machen kann, was ich auch auf meinem Hof mache, bin ich viel gelassener vor der Kamera», sagt er zum vierköpfigen Team um ihn herum.