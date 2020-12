Rockoper als Ode an die Vorbilder: Ehemaliger Gemeindeammann eifert mit seiner Band «The Who» nach

Roger Hischier (55), Doktor der Jurisprudenz, schreibt Fachbücher und -artikel über Arbeitsrecht, bietet Seminare an, vertritt Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei rechtlichen Streitigkeiten. Er ist aber auch Rockmusiker in der Nachfolge der legendären Rockgruppe The Who, spielt Gitarre, singt und komponiert. «Ich ziehe Energie aus dieser Musik; sie lädt meine Batterien auf», sagt er.

Die Parallele zu seinen Vorbildern geht weiter. The Who haben mit ihrer Rockoper «Tommy» Musikgeschichte geschrieben. Hischiers Band The Going Commandos, wo Leadgitarrist Lefti Mystakidis die Gitarre nölen und jaulen lässt und flinke Finger beweist, hat ihre Rockoper «Joey» herausgebracht. «Eine Ode an unsere Vorbilder», sagt Hischier, Mastermind der Gruppe.

Auftritt nach Florian Ast und Gotthard

Hischiers Begeisterung für lauten, geradlinigen ehrlichen Rock hat ihren Ursprung in der Kantizeit in Aarau, wohin die Familie aus dem Wallis gezogen war und wo sein Vater eine Garage führte. Er war ein Mod, als diese Subkultur in den 80ern ein Revival feierte, Mitglied einer Gruppe. Lambretta Jahrgang 1963, einschlägige Kleidung und Union Jack inklusive. Ein Gegenentwurf zu den Rockern.

Er wurde von einem Kollegen zum Singen in einer Band eingeladen, begann Gitarre zu spielen, machte den Roadie. «1998, am Fest Aargrandissimo hatten wir einen Auftritt nach Florian Ast und Gotthard», erinnert sich Roger Hischier, Mitglied der Studentenverbindung Argovia. Der Name der Band: Garp. Nach einem Roman von John Irving. Seit 2014 existieren «The Going Commandos», was so viel bedeutet wie «die keine Unterhosen tragen».

Roger Hischier lacht: «Als Jurist muss ich immer Hemd und Anzug tragen; proben kann ich in Schlabberhosen.» Befreiend. Und auch die farbigen Tattoos an den Oberarmen erhalten frische Luft und kommen zur Geltung. Die vier Musiker mit ihrem schnörkellosen, ehrlichen Sound, Rock der 80er und 70er, zuweilen mit Punk-Einschlag und Blueselementen, heizen an privaten Feiern ein, traten aber auch schon im Kiff und in der Met-Bar Lenzburg auf.

An der Ouvertüre arbeitete Hischier am längsten

Eine Rockoper. Musikstücke, die eine Geschichte erzählen. «Meine Lebensgeschichte», lacht Roger Hischier. Oder die Geschichte von allen, die zuerst im Materiellen das Glück suchen, im Aussen. Enttäuschungen in der Liebe, Abstürze, Begegnungen mit dem Tod. Bis Joey seinen Weg findet, seinen Frieden, der von innen heraus kommt: «Deep in my Heart.» Glück auch in der Gemeinschaft, wo er sich aufgehoben fühlt.

Neun Stücke umfasst die gut 30-minütige Oper, beginnend mit einer Ouvertüre. «Daran hab ich am längsten gearbeitet, soll sie doch Elemente des Ganzen andeuten», sagt Hischier. Er ist ein Schnellkomponierer. Das Grundgerüst entstehe in wenigen Minuten: Bluesmuster, Grifffolgen, was im Kopf ist, geht auf die Gitarre über. Roger Hischier konnte aber auch auf schon bestehende Songs zurückgreifen. Aufgeschrieben wird die Musik nicht; an den dienstäglichen Proben werden die Ideen realisiert.

Die Politik war nicht seine Welt

Wer «Joey» hören will, kann dies über Spotify oder iTunes («innerhalb von drei Wochen über 1500 Streams») tun oder sich die anmächelig gestaltete CD samt Textbuch im Aarauer Musikladen «Dezibelle» ganz physisch erstehen. «Krönung des Projekts», so Roger Hischier, wäre die Aufführung einer Verfilmung im Cinema 8 in Schöftland; die Band würde dazu live spielen.

«Ich habe nie in eine Schablone gepasst; Freiheit war mir immer wichtig», sagt Roger Hischier. Studentenverbindung, lange Haare, Rockmusik, SVP-Mitgliedschaft schliessen sich für ihn nicht aus. Von 2004 bis 2010 war er Gemeindeammann in Holziken. Als Parteiloser wurde er von der SVP portiert, trat der Partei nach der Wahl bei. Weitere politische Ambitionen? Er winkt ab: «Das ist nicht meine Welt, die Politik ist oft zu unehrlich; die kommunale Ebene reichte mir.»

Auch wenn ihm eine Teilnahme an der Albisgüetli-Tagung, zusammen mit Hans-Ueli Mathys, in guter Erinnerung bleibt. Die Rolle als engagierter Bürger und ehrlicher Rockmusiker liegt ihm besser, sagt der Vater von vier Kindern, die auch Songs ihres Vaters auf ihrer Playlist führen.