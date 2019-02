Es riecht verführerisch in Sandra Siegrists Wohnung, süss und nach Gebäck. Sechs Landfrauen und ihre Präsidentin Sandra Siegrist legen Teig in Backeisen und machen daraus herrlich duftende, hellbraune Waffeln und Brezeln. Am Mittwochnachmittag findet die Bezirks-Delegiertenversammlung der Landfrauenvereine im Suhren- und Ruedertal in Schmiedrued statt.

Die Gastgeberinnen wollen ihrem Namen alle Ehre machen. So buken die sieben Frauen am Samstagmorgen Köstlichkeiten, die sie an einem Stand verkaufen werden, um die Auslagen des Anlasses zu decken – im Rahmenprogramm werden drei Alphornbläser auftreten – und die Vereinskasse zu füttern.

Neue Bezirks-Präsidentin

Andere Vereinsmitglieder werden Brote, Teigwaren oder Teemischungen beisteuern, jede was sie kann und möchte. «Bei uns geht es ungezwungen zu und her, alles ist freiwillig», erklärte Sandra Siegrist die Seele des Landfrauenvereins.