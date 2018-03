Weg wird fünf Meter breiter

Rund 110 Mitarbeitende beschäftigt das Altersheim Sonnenberg. Weil es nicht an den öffentlichen Verkehr angeschlossen ist, kommen die meisten Angestellten mit dem Auto zur Arbeit. Die geplante Verbreiterung der Strasse soll somit auch beim Berufsverkehr Entlastung bringen. Der Schützenweg soll von der Neudorfstrasse her bis zur Einfahrt in die künftige Tiefgarage um fünf Meter verbreitert werden.

Ist der Abriss des «Schützenhauses» der Startschuss zum neuen Altersheim Sonnenberg? «Ja, damit fangen wir an», bestätigt Stiftungsratspräsident Max R. Schlör. Mit der Bewilligung des Baugesuchs – es liegt noch bis am 17. April auf – könne der nächste Schritt in Richtung Neubau Bettenhaus gemacht werden. Dieser soll auf dem Grundstück östlich des bestehenden Bettenhauses entstehen. Die Reinacher Gemeindeversammlung hat im November 2017 einer Schenkung von zwei gemeindeeigenen Baulandparzellen an den «Sonnenberg» zugestimmt.

Trotz Neubau ist nicht geplant, die Bettenzahl von 76 zu erhöhen. Das bestehende Hauptgebäude wurde 1966 errichtet und soll zu betreuten Alterswohnungen umgebaut werden. Die Parzelle, auf dem das «Schützenhaus» heute noch steht, soll jedoch nicht nur der Strassenverbreiterung zum Opfer fallen. Geplant sind die Erweiterung des bestehenden Gartens und zusätzliche Parkfelder. Auch das Brunnenrecht soll erhalten bleiben. «Die Gestaltung ist noch nicht abschliessend definiert», sagt der Stiftungsratspräsident. Der Abriss des «Schützenhauses» ist auf Sommer 2018 geplant.