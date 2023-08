Reitnau Neue Bus-Linienführung soll Chauffeure entlasten Im Dezember 2024 soll die neue Streckenführung in Reitnau in Betrieb genommen werden. Schon dieses Jahr sollen aber die Namen ändern.

Ende Jahr ändern die Namen zweier Bushaltestellen. Archivbild: Andi Leemann

Seit Jahrzehnten ist eine zusätzliche Bushaltestelle ein Thema in Reitnau. Konkrete Schritte seien bisher aber noch nie eingeleitet worden, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung – bis jetzt.

«Der Gemeinderat hat sich erneut der Thematik um eine zusätzliche Bushaltestelle im Oberdorf angenommen», heisst es. Mittlerweile seien bereits Probefahrten mit Wendung bei der Kirche und von der Kirchmattstrasse her durchgeführt worden. Die seien positiv verlaufen. Bei der Kirche zu wenden sei heute zwar möglich, aber herausfordernd. Die neue Streckenführung sei für die Bus-Chauffeure und -Chauffeusen einfacher. «Die Bushaltestelle Schule in Attelwil würde nicht mehr angefahren und kann wie auch die Haltestelle Post in Reitnau aufgehoben werden», heisst es weiter. Letztere werde daher einige Meter südwärts verschoben.

Nach Absprachen mit PostAuto, dem Kanton, der Polizei und den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern sei die neue Linienführung frühestens auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2024 geplant. Die Bezeichnungen von zwei Bushaltestellen werden aber schon auf Dezember dieses Jahres angepasst: Aus der Haltestelle Reitnau Post wird neu «Reitnau Unterdorf». Reitnau Unterdorf heisst dann neu Reitnau Halde. (nah)