Reitnau Dank Einheimischen und mit prominenter Unterstützung: Gibt es 2024 wieder ein Reitnauer Bergrennen? 2019 hat das letzte Reitnauer Bergrennen stattgefunden – danach fehlten die finanziellen Mittel. Nun soll es eine Neuauflage geben, dank Dorfbewohnern und der grössten Rennfahrervereinigung der Schweiz.

2019 fand das letzte ACS Bergrennen Reitnau statt. 2024 könnte es ein Comeback geben. Bild: Andre Albrecht

Für viele Rennsportfans war es eine traurige Nachricht: Im vergangenen Herbst verkündete der Automobil Club der Schweiz, dass das Reitnauer Bergrennen nach 54 Jahren eingestellt werde. Fehlende finanzielle Mittel waren der Grund, hiess es damals seitens der Veranstalter. Das letzte Rennen fand 2019 statt, danach kam Corona.

Auch für die Gemeinde war das Aus ein herber Verlust, erklärte Frau Gemeindeammann Katrin Burgherr-Burgherr damals, der Anlass habe die Gemeinde über 50 Jahre lang stark geprägt: «Viele Leute wussten, wo Reitnau ist, weil hier das Bergrennen stattfand.» Vom Beitrag ans Dorfleben ganz zu schweigen, da sich auch die Dorfvereine mit einer Beiz oder einem Fest beteiligen konnten.

Neuauflage im nächsten Jahr geplant

Nun soll der Anlass zu neuem Leben erweckt werden. Am 30. Juni 2024 ist ein Comeback geplant, verkündet der neue «Verein Bergrennen Reitnau» in einer Mitteilung. Am 1. Juli wollen Einheimische und Rennsportfans den Verein im Schützenhaus Reitnau gründen.

Der Verein will das Bergrennen wieder in ähnlicher Form veranstalten, heisst es weiter. Das sei aber nur mit einem Veranstalter möglich, der über Erfahrung und Ressourcen im Schweizer Rennsport verfügt: «Es freut daher die Gründungsmitglieder sehr, dass sich die Equipe Bernoise, welche die grösste Rennfahrervereinigung der Schweiz ist und bei Autorennen am Gurnigel (Bergrennen) mitwirkt und organisiert (Slalom Ambri), mit dem Verein als Partnerin eine Rückkehr des Bergrennens lancieren will.»

Die Umsetzung dieser Vision sei sehr anspruchsvoll und mit Hürden verbunden. Darum zähle man auf die Unterstützung von Einheimischen, Landwirten, Vereinen und Sponsoren. Zumindest die Gemeinde kann der Verein bereits hinter sich wissen, sagt die Frau Gemeindeammann gegenüber dem «Landanzeiger»: «Es freut uns sehr, dass Leute aus dem Dorf das Bergrennen wieder beleben wollen und sich dieser grossen Herausforderung stellen.»