Reinach/Wettingen Das Recycling-Paradies expandiert im Limmattal Karin Bertschi hat mit ihren Geschwistern eine neue Gesellschaft gegründet.

Die Geschwister Olivia Bertschi (Finanzen), Karin Bertschi (Geschäftsführerin), Daniel Bertschi (Leiter Technik) und Sabine Frei (Leiterin Personal) vor dem "Paradies" in Spreitenbach.







Sandra Ardizzone / AGR

Was haben Karin Bertschi und ihre drei Geschwister da vor? Noch wollen sie nichts Konkretes verraten, doch regelmässigen Lesern des Schweizerischen Handelsamtsblattes ist aufgefallen, das sie, knapp zehn Jahre nachdem die Recyling-Paradies AG in Reinach gegründet worden ist, eine Recycling-Paradies Wettingen AG haben eintragen lassen. Bei beiden ist Karin Bertschi Verwaltungsratspräsidentin und ihre drei Geschwister sitzen im Verwaltungsrat.

Das neue Unternehmen hat den Sitz an der Wohnadresse der ehemaligen Wynentaler SVP-Grossrätin in Wettingen. Laut Karin Bertschi erfreut sich ihre Recycling-Sammelstelle in Spreitenbach immer grösserer Beliebtheit: «Wir verspüren eine grosse Zunahme von Besuchern aus Baden, Wettingen und Umgebung.» Karin Bertschi ist nicht nur Präsidentin, sondern auch Geschäftsführerin der Recycling-Paradies AG mit den aktuell vier Sammelstellen-Standorten in Muri, Hunzenschwil, Reinach und Spreitenbach. Ein fünfter Standort ist in Gränichen geplant, doch noch fehlt eine rechtskräftige Baubewilligung. Dir Firma beschäftigt aktuell über 45 Angestellte. Karin Bertschi sagt weiter:

«Aufgrund der steigenden Besucherzahlen in Spreitenbach haben wir als Familie entschieden, unser Entsorgungsangebot für die Bevölkerung im Limmattal auszubauen."

Und weiter: "Deshalb wurde eine neue Aktiengesellschaft gegründet. Unsere Eltern stehen uns nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite, aber als Inhaber und Verwaltungsräte sind wir als Geschwister-Quartett im Handelsregister eingetragen.»