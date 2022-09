Reinach/Menziken Für den Auftritt bei der Queen brachte Mel Myland eine Kanone mit in den Buckingham Palace Puppenbauer, Marionettenspieler und Schauspieler Mel Myland aus Reinach hat an Produktionen im In- und Ausland mitgewirkt, ist aufgetreten als Strassenkünstler genauso wie vor feinsten Gesellschaften. Er gewährt einen Einblick in seine Werkstatt in Menziken – und in sein Leben.

Seine Werkstatt hat Mel Myland – hier mit den Puppen für sein Stück «The Teddybears Circus» – in einer unscheinbaren Gewerbeliegenschaft eingerichtet. mhu

Sein Leben gäbe mehr als genug Stoff für ein Bühnenstück: Mel Myland hat als Puppenbauer, Marionettenspieler und Schauspieler seine Spuren auf der ganzen Welt hinterlassen. Der sympathische 71-Jährige hat sich eine wohltuende jugendliche Frische und eine schöne Portion Schalk bewahrt. In London geboren – der liebenswerte englische Akzent ist unüberhörbar – wohnt er heute in Reinach und hat sein Atelier eingerichtet in einer unscheinbaren älteren Gewerbeliegenschaft in Menziken. «Ich habe tonnenweise Material», sagt er mit einem Lachen. «Das passt nicht mehr in meinen Keller.»

Auf der Werkbank liegen Puppenköpfe aus Lindenholz und Kunststoff neben Stechbeiteln, auf den Gestellen stapeln sich beschriftete Kartonschachteln. Und überall stehen und hängen die unterschiedlichen Puppen, putzige Bären genauso wie ein Basler Waggis oder die traditionellen englischen Figuren Punch and Judy.

Seine erste Puppe habe er im Alter von etwa acht Jahren gefertigt, blickt Myland zurück. Schon als Kind sei er fasziniert gewesen vom Zirkus, von den Gauklern, Magiern, Bauchrednern und Pantomimen. Den Puppenbau und das Marionettenspiel habe er nebenbei betrieben, «so wie andere Musik machen». Seinen Lebensunterhalt bestritt er als ausgebildeter Psychiatriepfleger, arbeitete aber auch mal auf dem Bau, auf einem Bauernhof oder in einer Schreinerei.

Mitgewirkt an Musikvideos und Werbespots

Nach einem Aufenthalt in einem Kibbuz in Israel beschloss er, Mitte der Achtzigerjahre – «jetzt oder nie» - sein Hobby zum Beruf zu machen. Es sei zwar nicht immer einfach gewesen, resümiert er, aber es habe funktioniert. Über 1000 Puppen, schätzt er, habe er seither fabriziert, dazu unzählige Requisiten oder Bühnenbilder. Er wirkte mit an mehreren Fernsehserien, am Spielfilm «Die Legende von Pinocchio», an Musikvideos – unter anderem beim Song «Dream» von Rapper Dizzee Rascal – oder an Werbespots. So war er beteiligt an einer aufwendigen Produktion für den Sportartikelhersteller Nike und an der legendären Aufnahme zur energiesparenden Eierkochmethode mit dem damaligen Bundesrat Adolf Ogi.

Am Musikvideo «Dream» von Dizzee Rascal war Mel Myland ebenfalls beteiligt. Youtube

Er mache wahnsinnig gerne Kindertheater, sagt Myland. Aber es sei genau diese Vielfalt, die ihm so gefalle und die er nicht missen möchte. Als Puppenspieler trat er in ganz Europa auf, aber auch in New York oder Hongkong. Regelmässig spielte er in England. Die von Agenturen organisierten Aufführungen fanden oft für eine gut betuchte Kundschaft statt, in den feinsten Häusern und in den nobelsten Gegenden. Er habe diese Aufführungen für die gehobenen Gesellschaften gerne gemacht und interessante Einblicke gewonnen, sagt Myland. Beneidet habe er die Leute für ihren Reichtum allerdings nicht. «Es ist eine andere Welt.»

In diesen Tagen sind bei ihm die Erinnerungen wach geworden an eine Party für Kinder, die zum 80. Geburtstag der Queen im Garten des Buckingham Palace organisiert wurde. «Es war ungewöhnlich, aber lustig», stellt Myland fest. Die Sicherheitsvorkehrungen seien immens gewesen. Als Requisit hatte er eine kleine Kanone aus Holz dabei, mit der ein Teddybär in die Luft geschossen wurde. «Ich bin wohl die einzige Person auf der Welt, die je eine Kanone in den Buckingham Palace mitnehmen konnte», sagt Myland mit einem Augenzwinkern.

Per Zufall in Oberkulm gelandet

Die Schweiz besuchte Myland schon Anfang der Siebzigerjahre. Er habe kein bestimmtes Ziel gehabt, habe etwas erleben, nach der Hippiezeit weg aus England wollen. «Ich weiss nicht genau, was ich gesucht habe. Aber es war ‹time to spread my wings›.» Er reiste als Strassenkünstler durch Belgien, Frankreich, Italien und Irland, kam per Zufall nach Oberkulm, konnte in die Wohnung über dem Keramikatelier von Ernst Häusermann einziehen. Das Dorf habe ihm gefallen, mit den alten Bauernhäusern, der Käserei, der Architektur. Es habe damals ausgesehen wie auf dem Ballenberg, sagt er mit einem Schmunzeln. Auch die Menschen taten es ihm an, mit ihrer Verwurzelung und ihren Traditionen, ihrem Gemeinschaftsgefühl. Es seien Freundschaften entstanden, die bis heute Bestand hätten.

Hier lernte Myland seine Frau Cornelia kennen. Das Paar zog drei Söhne und eine Tochter gross, lebte in Schinznach-Dorf, zog in den Neunzigerjahren nach England, wo die Kinder die Schulen besuchten. Vor gut zwölf Jahren kamen sie zurück in die Schweiz. Mittlerweile gehören vier Enkelkinder zur Familie.

In diesem Fernsehbeitrag wird Mel Myland porträtiert. Youtube

In England habe er als Puppenbauer einige richtig grosse Aufträge erhalten, sagt Myland. Zeitweise beschäftigte er vier Angestellte. Und auch hierzulande – «ich dachte, es kennt mich ja niemand» – sei eine Anfrage nach der anderen eingetroffen. Ein Höhepunkt sei gewesen, als er die weltberühmten, wertvollen Puppen von Künstlerin Sophie Taeuber-Arp und Künstler Otto Morach habe nachbauen können, detailgetreu für grosse Ausstellungen.

Am Samstag zu Gast an Erzähltal-Anlass

Sein Ziel ist es nun, seine beiden Produktionen «The Teddybears Circus» – hier schlüpft Myland in die Rolle des Zirkusdirektors mit rotem Frack und Zylinder – sowie «George And The Dragon» zu neuem Leben zu erwecken. Für seine körperlich anstrengenden Auftritte muss der 71-Jährige fit bleiben. Entscheidend für einen Puppenspieler sei neben der Technik vor allem das Timing, erklärt er und fügt an:

«Es gibt nichts Schöneres, als vor Kindern und ihren Eltern und Grosseltern zu spielen. Wenn ich das nicht habe, vermisse ich es grauenhaft.»

Eine tiefere Bedeutung oder eine besondere moralische Botschaft hätten die Stücke nicht. Wichtig sei ihm, das Publikum zum Mitmachen zu animieren. «Es ist Fun, pure Unterhaltung. Die Leute sollen auch einmal einfach lachen können.»

Seine Produktionen «George And The Dragon» und «The Teddybears Circus» will Mel Myland wieder zur Aufführung bringen. zvg

Am Erzähltal-Wochenende wird Mel Myland am Samstag, 17. September, 20 Uhr, zusammen mit Maler, Schreiber und Sänger Fritz Burkhard in der Aula Wynenschulanlage in Oberkulm zu Gast sein und aus seinem Leben erzählen. Für die musikalische Umrahmung sorgen das Streichensemble der Musikschule Kulm unter der Leitung von Annette Rüegg und Christina Schmidt sowie das Duo Doble A mit Anna Mühlberg und Annette Rüegg.