Reinach/Aarau «Alles Schrott?»: Jugendzirkus geht in Aarau und Reinach in die zweite Runde Am 12. August startet die Compagnia Capriola in ihre zweite Saison. Fast alle Artistinnen und Artisten aus dem Pilotjahr sind auch dieses Mal wieder dabei.

Die 12- bis 14-jährigen Artistinnen und Artisten bieten an ihren Shows von Jonglieren bis Luftakrobatik alles. Bild: zvg

Das Aarauer Terrain-Sud und das Recycling-Paradies Reinach gehören wohl zu den rustikaleren Veranstaltungsorten der Region. Für die Vorstellungen der neusten Zirkusshow der Compagnia Capriola sind sie aber genau richtig. Claudia Kaspar, Co-Leiterin der Compagnia, erklärt: «Wir sind immer auf der Suche nach Themen, die auch visuell spannend für artistische Nummern sind.» Ein Schrottplatz biete sich da hervorragend an. Ab dem 12. August wird die Compagnia Capriola mit ihrem neuen Programm «Alles Schrott?» voraussichtlich zwölf Mal auf der Bühne stehen – acht Mal in Aarau und vier Mal in Reinach.

Speziell bei den Aufführungen der Gruppe: Die Artistinnen und Artisten sind zwischen 12 und 17 Jahre alt. Es ist die zweite Saison der Nachwuchs-Zirkustruppe. «Sieben der acht Artistinnen und Artisten aus dem Pilotjahr 2022 haben weitertrainiert», sagt Kaspar. Die Trainings der aktuelle Saison haben bereits begonnen.

Eltern übernehmen die Freiwilligenarbeit

«Umweltthemen sind bei den Kindern und Jugendlichen sehr aktuell», sagt Kaspar zur Auswahl des Mottos. Die Zirkusshow erzählt die Geschichte von einem Geschäftsmann, der komplett überarbeitet ist. «Das wird mit Jonglieren inszeniert», so Kaspar. Als er unter dem Stress bricht, wird er auf der Müllhalde «entsorgt». In diesem Kontext werden die Artistinnen und Artisten Akrobatik, Hochrad und Luftnummern aufführen. Mit dabei sei auch ein neues Gerät, wie Kaspar erzählt: «Wir haben seit dieser Saison einen Würfel, an dem die Artistinnen und Artisten Luftakrobatik zeigen werden.»

Dank der Eltern der Jugendlichen hat der Zirkus bereits eine Menge «freiwillige» Helferinnen und Helfer gefunden. Die waren auch nötig, wie Kaspar sagt: «Das Bühnenbild ist ziemlich aufwendig, die Eltern sind da eine grosse Hilfe.» Zwischen 20 und 40 Stunden hilft jedes Elternteil pro Saison. Neben dem Aufbau verkaufen sie währende den Aufführungen auch Popcorn oder Eintritte. Ausserdem sei die Compagnia nur dank Hinweisen von Eltern im Stande gewesen, die beiden Austragungsorte zu finden und zu buchen.