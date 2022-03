Reinach Wynehuus springt auf den Trend auf: Bald gibt’s Bubble Tea am Bahnhof Reinach Nachdem das Lokal in Aarau bei der Eröffnung vergangenen November fast überrannt wurde, kann man bald auch in Reinach Bubble Tea kaufen.

Nach einem Imageschaden vor rund zehn Jahren ist Bubble Tea wieder zurück im Trend. Hanspeter Bärtschi / SZ

Das Wynehuus eröffnet am Samstag, 19. März, einen «Bubble Tea Store». Das Lokal befindet sich gleich beim Bahnhof Reinach. Die Eröffnung kommt nur wenige Monate nach dem erfolgreichen Start von «Honey» in Aarau.

Ende November 2021 standen die Leute vor dem Aarauer Laden Schlange, um – oft zum ersten Mal – Bubble Tea zu probieren. Das taiwanesische Getränk war in der Schweiz schon mal gross im Trend. 2012 eröffnete unter anderem die Migros vier Shops in Zürich und Bern. Wegen einer Studie, die sich im Nachhinein als falsch herausstellte, verschwand Bubble Tea aber schnell wieder von der Bildfläche. Die Studie besagte, die Bobas, also die essbaren Perlen, seien krebserregend. Jetzt, ein Jahrzehnt später, findet das Getränk dank Social Media bei einer neuen Generation Anklang.

Im «Wynehuus» kostet ein kleiner Becher (400 ml) 5.50 Franken und ein grosser (500 ml) 7 Franken. Zur Auswahl stehen unter anderem Wassermelone, Litschi oder Blaubeere, jeweils mit Schwarztee. Die Bobas gibt’s in acht Variationen (Kiwi, Banane, Orange, Zitrone, grüner Apfel, Litschi, Erdbeere und Blaubeere).