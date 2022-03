Reinach «Wir haben keinen Plan B»: Freikirche will für Privatschule umbauen Ab August soll es in den Räumlichkeiten der Siebten-Tag-Adventisten in Reinach eine Primarschulklasse geben.

An der Gigerstrasse solls bald eine Privatschule geben. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

Seit 2012 findet im Familien- und Gemeinschaftszentrum der Freikirche der Siebten-Tag-Adventisten jeweils am Samstagmorgen ein Gottesdienst statt. Unter der Woche wird das Gebäude für Veranstaltungen gebraucht und durch die Spielgruppe Arche Noah und die Chrabbelgruppe belegt. Ab August soll das Angebot durch die «Privatschule A bis Z» aus Zürich ergänzt werden.

Warten auf Bewilligung für Privatschule

«Die Kinder aus der Spiel- und Chrabbelgruppe sind mittlerweile älter geworden», sagt Arnold Zwahlen auf Anfrage. Er ist der Schulratspräsident der «Privatschule A bis Z» in Reinach. Zurzeit ist das Gesuch zur Gründung der Privatschule – einer Zweigstelle der «Privatschule A bis Z» in Zürich – laut Bau- und Projektbeschrieb der Freikirche noch pendent. «Wir warten jetzt nur noch auf die Bewilligung des Regierungsrates», ergänzt Zwahlen. Wird das Gesuch angenommen, so soll ab dem kommenden Schuljahr eine gemischte Primarklasse mit maximal 20 Kindern (1. bis 6. Klasse) ins erste Obergeschoss des Zentrums ziehen.

Dort ist zurzeit die Spielgruppe untergebracht. «Die jüngeren Kinder werden ins zweite Obergeschoss umziehen», so Zwahlen. Das Stockwerk eigne sich besser für den Unterricht von Kleinkindern. Für die Umnutzung muss das Gebäude der Freikirche für insgesamt 15000 Franken umgebaut werden. Das entsprechende Baugesuch zur Nutzungsänderung und zum Umbau des zweiten Obergeschosses liegt bis Ende April bei der Bauverwaltung Reinach auf.

Es soll unter anderem eine Leichtbauwand durchbrochen und eine zweiflüglige Türe installiert sowie ein Einbauschrank gebaut werden. Kleinere Umbauarbeiten sind aber auch im Erdgeschoss und im Aussenbereich geplant. Im EG befestigt die Schule eine Sitzbank mit Schuhrost an der Wand, im Aussenbereich wird ein Zaun samt Tor, nördlich des Gebäudes, angebracht.

Unterstützung bei ihrem Unternehmen hatte das Projekt von der Kirchgemeinde und der «Privatschule A bis Z» in Zürich. Die neue Schule in Reinach ist Zwahlen zufolge offen für alle Kinder in der Region. So bemühe man sich, bei ausländischen Kindern auch die Integration zu fördern. Unterrichtet wird nach dem Aargauer Lehrplan für Primarschulen. Die Inhalte entsprechen somit den allgemeinen Bildungsrichtlinien des Kantons und stimmen eigenen Angaben zufolge mit öffentlichen Schulen überein. «Wir haben ein offenes Schulkonzept mit christlicher Wertebasis», sagt Zwahlen. Finanziert wird die Schule durch die lokale Kirchgemeinde und diverse Sponsoren.

Wie es weitergehen soll, wenn der Regierungsrat «Nein» zum Gesuch zur Gründung der Privatschule sagt, kann Zwahlen zurzeit nicht sagen. «Wir haben keinen Plan B. Unser Plan A sieht im Moment aber vielversprechend aus.»