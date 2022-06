Reinach «Vorerst wird es eine Bar bleiben»: Malibu-Bar erhält neuen Pächter Nach kurzer Suche wurde für die Malibu-Bar am SBB-Bahnhof in Reinach ein neuer Mieter gefunden. Der ist in Luzern bereits bekannt.

Malibu-Bar Reinach. zvg

Die Suche nach einem neuen Pächter war erfolgreich: Bereits am 1. Juli – so der neue Barbetreiber – soll die Malibu-Bar gleich beim SBB Bahnhof in Reinach wieder ihre Tore öffnen. Wie man eine Bar betreibt, das weiss Orhan Tanriverdi Bucher bereits. Seit drei Jahren betreibt er in Luzern die «Orient Hookah Bar». Shishas habe er im Moment aber noch keine für seine neue Bar. «Vorerst wird es also eine normale Bar bleiben», sagt er auf Anfrage. Die Shishas sollen dann auf den Herbst hinzugefügt werden. Dies ist möglich, weil das Lokal über einen Raucherraum und eine Terrasse mit Platz für rund 30 Gäste verfügt. Im Moment suche er vor allem gute DJs.

Ein Prozess, mit dem sein Vorgänger und Vermieter Erfahrung hat: «Wir hatten immer tolle Partys mit DJs, die gute Stimmung verbreiteten», sagte Gezim Jusufi gegenüber der AZ. Bis zur Pandemie führte er die Malibu-Bar fünf Jahre lang. Während der Lockdowns hat er sich beruflich neu orientiert, was dazu führte, dass er sein Lokal am Konsumweg 4 nun vermietet.

«Ich freue mich sehr auf die Herausforderung»

«Ich wünsche mir jemanden mit Pep, der Lust hat, eine Bar zu leiten», sagt Jusufi über potenzielle neue Mieter. Ein Ziel, das er mit der Vermietung des Lokals an Tanriverdi wohl erreicht hat. «Ich freue mich sehr auf die Herausforderung», sagt der neue Barbetreiber auf Anfrage.

Gereizt habe ihn am Lokal unter anderem die Nähe zu seinem Wohnort. «Ich wohne in Menziken, die Bar ist also wirklich in der Nähe von mir», so Tanriverdi. Die Bar in Luzern wolle er wegen der Übernahme in Reinach aber keinesfalls aufgeben. «Die Hookah Bar in Luzern läuft gut», sagt Tanriverdi. Genau diesen Erfolg wolle er nun nach Reinach bringen.

Die Miete beträgt laut Inserat 3000 Franken im Monat. Darin enthalten sind zusätzlich zu den 220 Quadratmetern Fläche auch 20 Aussenparkplätze, nicht aber das Untergeschoss. Das steht nicht zur Miete. Die Übernahme des Inventars kostet Tanriverdi zudem rund 40'000 Franken. Dafür gibt’s Lounges, Tische, Stühle und zwei Fernsehgeräte.

Für die Eröffnung soll Jusufi zufolge bloss ein Ziel erreicht werden: «Etwas Ferienstimmung in Reinach.»