Reinach Von «Chinderstund» bis Horror-Runde: Um neue Gäste zu gewinnen, werden die TaB-Betriebsleiterinnen kreativ Mit neuen Formaten und viel Leidenschaft für den Film wollen Petra Hugentobler und Silvia Dittli wieder mehr Gäste ins Reinacher Kino des Theaters am Bahnhof (TaB) locken.

Petra Hugentobler und Silvia Dittli sind seit einem Jahr Betriebsleiterinnen des Kinos. Natasha Hähni

Die Zukunft der Kinobranche ist ungewiss. Das hat man auch in Reinach gemerkt. «Das vergangene Jahr gab uns sicherlich zu denken», sagt Petra Hugentobler an der Pressekonferenz am Dienstagmorgen. Sie ist gemeinsam mit Silvia Dittli Betriebsleiterin des Kinos im Theater am Bahnhof (TaB). Um sich finanziell über Wasser zu halten, seien eigentlich zehn Gäste pro Vorstellung nötig. Während dieser Wert im Frühling noch erreicht wurde, gab es im Sommer teils Kinovorstellungen für drei Personen oder noch weniger. Von einem «Untergang» der Branche will das eingespielte Team aber nichts wissen: «Wir fangen erst richtig an», sagt Hugentobler mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Eine Aussage, die wörtlich gemeint ist: Mit neuen Formaten wollen Dittli und Hugentobler ab dem 25. August möglichst viele Besucherinnen und Besucher ins Lokal locken. Bei «Salongesprächen» erhalten die Gäste beispielsweise nach der Vorstellung Hintergrundinformationen zum Film – direkt von den Filmschaffenden. Alle drei Wochen steht im TaB zudem «Punkt 3» auf dem Programm. «Auch hier geht es um den Austausch», erklärt Dittli. Bei diesem Anlass sollen die Gespräche aber unter den Zuschauerinnen und Zuschauern stattfinden. Die Gemeinschaft, die an solchen Anlässen entsteht, ist Dittli zufolge etwas, das nicht beim Streamen eines Films auf dem heimischen Sofa erreicht werden kann.

Spezialprogramm für die Kleinsten im Saal

Das dritte Format, welches die Betriebsleiterinnen im Januar eingeführt haben, richtet sich an die jüngsten Filmfans: «Die ‹Chinderstund› ist für Kinder zwischen drei und sechs Jahren gedacht», sagt Hugentobler. Speziell sei dabei unter anderem die Länge der Filme. «Keiner ist länger als 50 Minuten, damit es für die Kinder nicht zu viel wird», so Dittli. Hinzu kommen längere Sirup-Pausen und ein Mitmachheftchen zu jedem Film. Ein Konzept, das ankommt, wie Hugentobler sagt: «Die Eltern und Grosseltern sind an diesen Vorstellungen deutlich entspannter.» Weil das Programm auf die Kinder zugeschnitten ist, sei es auch egal, wenn die Kinder mal im Kinosaal herumrennen. Viele von ihnen seien an der «Chinderstund» zum ersten Mal in einem Kino. «Wir hoffen natürlich, dass dann der Funken schon früh überspringt», sagt Hugentobler.

In Planung sind Gesprächsrunden für Horrorfilm-Fans. «Wir haben die Hoffnung, so eine neue Nische für unser Programm zu entdecken», sagt Dittli. Dass überhaupt immer wieder neue Formate ausprobiert werden können, sei neben dem Bundesamt für Kultur und der Aargauer Kulturkommission vor allem den Fördermitgliedern des Kinos zu verdanken. «Die Förderinnen und Förderer sind unsere Pfeiler. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied», sagt Dittli.

Schon Leute ins Kino zu locken, ist Hugentobler zufolge aber eine Knacknuss: «Viele Leute kommen auf uns zu und sagen uns, für wie wichtig sie den Erhalt des Kulturhauses in der Region halten.» Dennoch würden die meisten von ihnen nicht ins Kino kommen. «Sich bei uns einen Film anzuschauen, ist die einfachste Möglichkeit, uns zu unterstützen», sagt Dittli.

Dabei sei es ihr und Hugentobler gleich, ob nun 20 Personen im Saal sitzen oder nur eine. «Wenn wir Lachen aus dem Kinosaal hören?, dann ist das für uns das Schönste auf der Welt», sagt Hugentobler, lacht und reibt sich die Arme: «Jetzt habe ich es mir gerade vorgestellt und Gänsehaut bekommen.»