Reinach Theater am Bahnhof: Das Reinacher Atelierkino soll wiederbelebt werden – mit einem Kino-Club Seit Anfang Jahr hat das Reinacher Atelierkino seine Türen geschlossen, die Kosten waren zu hoch. Im Herbst soll es wiedereröffnen, dank einem neuen Betriebskonzept.

Sie wollen das Atelierkino wiederbeleben: Nadia Wagner vom Kernteam des Kinoclubs und Clo Bisaz, Betriebsleiter Theater am Bahnhof Reinach AG. Bild: Florian Wicki

Es fehlt etwas im Theater am Bahnhof (TaB), seit das Atelierkino Ende 2022 geschlossen wurde. Der Entscheid fiel Betriebsleiter Clo Bisaz damals schon schwer. Und doch sagte er noch im Dezember: «Hätten wir jetzt nicht die Reissleine gezogen, hätte das Kino in einem halben Jahr das gesamte Haus in den Abgrund gerissen.»

Die tiefen Besucherzahlen – am Schluss durchschnittlich fünf Personen pro Film – hätten die Weiterführung des Betriebs zusehends verunmöglicht. Damit seien Strom, Film- und besonders die Personalkosten nicht mehr gedeckt gewesen, so Bisaz. Die Situation passt ihm aber gar nicht: «Das TaB war früher mal ein Lichtspielhaus, die Seele des Hauses war ganz klar das Kino.»

Also soll das Haus nun erneut beseelt, das Kino wiedereröffnet werden. Wieder für die Öffentlichkeit, wieder als Kino, aber mit einem neuen Konzept, so Bisaz: «Wir planen einen Kino-Club, in dem sich ein Team von Freiwilligen organisiert und zusammen den Betrieb stemmt.»

Das Kernteam besteht aus Nadia Wagner, Stefan Jablonski und Sabine Merz. Wagner war die letzten zehn Jahre beim Schweizer Rückversicherer Swiss Re tätig, kommt also eigentlich aus der Finanzwirtschaft. Sie wechselte in die Kulturbranche und ist nun mit einem 30-Prozent-Pensum beim TaB angestellt, als Koordinatorin für den Aufbau des Kino-Clubs. Viel Know-how: Sie und Jablonski (er ist Techniker im TaB) waren beide im – über die Region hinaus bekannten – Verein «Mutterschiff» tätig, der bis letztes Jahr das gleichnamige Open Air in Menziken organisierte. Sabine Merz ist als TaB-Vorstand (dort für das Familienprogramm zuständig) das Bindeglied zum Theater.

Weniger Vorstellungen, dafür mehr Events

Das Kernteam soll Ansprechpartner nach innen und aussen sein. Nun werden Freiwillige gesucht, die sich im Club dann in verschiedenen Interessensgruppen (kurz IG) organisieren, wie Wagner erklärt: «Da können alle mitwirken, von Jugendlichen bis zu den Rentnern.»

So gibt es zum Beispiel die IG Programm, die sich mit dem Film- und Veranstaltungsprogramm auseinandersetzt. Oder die IG Marketing, die sich mit der Frage auseinandersetzen soll, wie man ein Kino erfolgreich bewerben kann. Und schliesslich noch eine IG für die Bar und die Kasse, eine für die Operateurinnen und Operateure (oder solche, die es werden wollen) und eine für die Finanzen. Laut Wagner für alle etwas dabei: «Bei der IG Bar/Kasse ist der Aufwand pro Person ein bisschen weniger gross als etwa im Programm, man kann so viel machen, wie man möchte.»

Nicht nur die humanen Ressourcen sollen im neuen Kino-Konzept anders erschlossen werden, auch das Angebot erlebt eine Neuausrichtung. Wagner führt aus: «Zukünftig wird es nicht mehr sieben Tage die Woche Vorstellungen geben, sondern eher drei bis vier Wochenenden.» Zudem will man nicht mehr wie bisher einfach einzelne Filme zeigen, so Bisaz: «Zeigt man James Bond, hat man das Haus voll, aber wie oft kommt das vor?»

Spezialvorstellungen statt Programmbetrieb

Darum soll es nun vermehrt verschiedene Events (ein Teil der IG Programm kümmert sich etwa um spezielle Veranstaltungen und die Entwicklung neuer Formate) geben, wie etwa ein Horror- oder ein Italo-Abend, an dem dann verschiedene Filme gezeigt werden. Man will auch Neues ausprobieren, daran scheitern, daraus lernen und etwas anderes probieren, so Wagner. Auch im Programm bleiben sollen Lesungen und Filmpodien.

Über die Website des TaB können sich Interessierte für den Club anmelden. Sind genug zusammen, laut Wagner «hoffentlich nach den Sommerferien», soll ein Austausch-Anlass stattfinden, in dem die Gründungsmodalitäten und der Aufbau besprochen werden sollen. Danach soll das Kino schon bald wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein, erklärt Wagner: «Wir hoffen, bereits im Herbst mit dem neuen Programm loslegen zu können.» Die Geldgeber des TaB – rund 260 Personen, die jährlich 100 Franken spenden – sind informiert, so Bisaz: «Bereits dadurch konnten wir ein paar Freiwillige gewinnen, die Idee kam sehr gut an.»