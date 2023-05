Reinach Sozialhilfe, Hotelsanierung und viele neue Einwohnerinnen: Darum geht es an der Gemeindeversammlung Am 13. Juni entscheiden Reinacherinnen und Reinacher unter anderem über die Zukunft des Hotel und Restaurants «Zum Schneggen». Auch die regionale Sozialhilfe und die Rechnung 2022 geben zu Reden.

Die Zimmer im zweiten und dritten Stock des «Schneggen» sollen bald saniert werden. Bild: Peter Siegrist

Der letzte Vertrag des Regionalen Sozialdienstes Oberwynental (RSDO) wurde noch auf der Schreibmaschine geschrieben – das war 1980. «Es ist höchste Zeit für einen neuen», sagt Gemeinderätin Pia Müller. Die Gemeinderäte von Reinach und Menziken haben das neue Regelwerk bereits gutgeheissen. Nun gilt es, am 13. Juni in Reinach, auch das Stimmvolk davon zu überzeugen.

Neu soll der Sitz des RSDO beispielsweise nicht mehr zwangsläufig Menziken sein. Weiter sollen künftig nicht mehr die Gemeinden über den Personalbestand des Sozialdienstes bestimmen: «Eine Aufsichtskommission wird dies aufgrund der Fallzahlen und der Empfehlungen anerkannter Fachstellen entscheiden», erklärt Müller. Letztlich soll der Präsident der Aufsichtskommission nicht mehr den Stichentscheid haben, wenn sich die Mitglieder uneinig sind. Die Kommission besteht aus je zwei Vertretern jeder Gemeinde. «Lösungen werden wir im Zweifelsfall einfach erarbeiten müssen», so die Gemeinderätin.

«Bahama-Beige und Moosgrün»

Ähnlich alt wie der Vertrag des Sozialdienstes sind auch die Hotelzimmer im Hotel und Restaurant «Zum Schneggen». Das Gebäude gehört der Gemeinde. Die letzte Sanierung habe in den meisten Zimmern im Jahr 1986 stattgefunden. Das sieht man gemäss Gemeindeschreiber Peter Walz vor allem den Badezimmern an: «Damals gab es drei Farbpaletten; Bahama-Beige, Moosgrün und Rot.» Ausserdem seien die Räume nicht behindertengerecht. Das soll sich nun für drei der zehn Hotelzimmer ändern. Insgesamt würden alle zehn Zimmer für 540’000 Franken saniert. Maximal zwei Jahre sollen die Arbeiten bei einer Annahme des Kredits durch das Stimmvolk dauern, unterteilt in zwei bis drei Etappen. «Umbauarbeiten bedeuten immer auch Lärm und Dreck, was für die Gäste unangenehm ist», sagt Gemeinderat Ruedi Lanz.

In sein Ressort fallen zwei Traktanden an der kommenden Gemeindeversammlung. Für die Umlegung der öffentlichen Kanalisation beim Siegrist-Areal an der Kanalstrasse 10 wird ein Kredit über 495’000 Franken beantragt . 452’050 Franken soll das Volk für den Hochwasserschutz und die Renaturierung des Heinimoosbächlis sowie den Neubau der Kanalisation entlang des Ifangwegs (Hinterberg) bewilligen.

Mehr Leute, mehr Steuern

Die Rechnung 2022 schliesst die Gemeinde Reinach mit einem Plus von knapp 812’200 Franken ab. Dabei hat Verkauf der Gautschi-Liegenschaft an der Alzbachstrasse der Gemeinde 175’000 Franken eingebracht. Auf der Fläche will die Bauherrin, die Bui AG, drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 30 Wohnungen (3 bis 5 Zimmer) bauen.

Die Steuern, die durch natürliche Personen eingenommen wurden, waren mit 13,1 Millionen Franken deutlich höher als budgetiert und knapp 255’000 höher als noch in der Rechnung 2021. Die Nettoschuld pro Einwohnerin oder Einwohner beträgt dieses Jahr 1383 Franken. Ein Jahr zuvor war sie noch 133 Franken höher. Wie Gemeinderat Philipp Härri erklärt, sei dies aber vor allem mehr Zuzügern zuzurechnen und nicht der Steuerkraft – «leider». Im Vergleich zum Vorjahr ist der Steuerertrag pro Einwohner gar um knapp 84 Franken gesunken.

Weiter lagen Nachsteuern und Bussen, sowie Grundstückgewinne und Erbschafts- und Schenkungssteuern deutlich über dem budgetierten Betrag. «Diese Zahlen sind schwierig zu budgetieren. Es handelt sich dabei auch um einmalige Einnahmen», so Härri. Auch künftig müsse die Gemeinde also sorgsam planen. Laut dem Gemeinderat kommen unter anderem bei der Abfallwirtschaft bald höhere Kosten auf Reinach zu, zum Beispiel aufgrund der geplanten Erstellung von Unterfluranlagen.