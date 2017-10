Steuern auf Vorrat will Reinach keine generieren. «Wenn die Lindenplatzbaustelle abgeschlossen ist, sind vorderhand alle grossen Investitionen in die Infrastruktur getätigt», sagt Martin Heiz als weitere Begründung für die Steuerfusssenkung – auch wenn auf die Gemeinde wegen Unvorhergesehenem noch einiges an Folgekosten zukommen werde (siehe Box).

Ebenfalls fertig ist das neue Pfrundmattschulhaus. Knappe 5 Millionen Franken waren dafür veranschlagt. Die Kreditabrechnung, die ebenfalls an der kommenden Gmeind zur Abstimmung kommt, weist eine Unterschreitung von gut 226 000 Franken aus. Die Kläranlage, an deren Sanierung sich Reinach mit über 13 Millionen Franken beteiligte, wurde Ende September eingeweiht. «Der nächste grosse Brocken wird die Renovation des Centralschulhauses sein», so Martin Heiz. Dies sei aber nächstes Jahr noch nicht aktuell.

Reinach rechnet ausserdem mit mehr Steuereinnahmen durch Neuzuzüger. «Wir werden Ende Jahr rund 400 Einwohner mehr haben als im Vorjahr», so Heiz. «Also 8400 per Ende 2017 – ein positiver Effekt des Baubooms.»

Keine Freude hat der Reinacher Ammann hingegen an der Tatsache, dass die Gemeinden künftig (aufgrund der neuen Aufgabenteilung mit dem Kanton) 85 Prozent an die Verlustscheine von Krankenkassenprämien bezahlen müssen. Heiz: «Wie viel das ausmachen kann, ist ein Buch mit sieben Siegeln.» Im Voranschlag 2018 wurden deshalb die Fürsorgekosten um 175 000 Franken auf knapp 3,3 Millionen Franken angehoben.