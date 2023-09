REINACH Schon wieder ein Unfall auf dem Fussgängerstreifen – obwohl der Kanton die Situation entschärft hat Fünf Unfälle haben sich seit 2015 auf dem Fussgängerstreifen beim Bahnübergang Reinach ereignet. Im letzten Sommer liess der Kanton der Übergang verschieben und mit einer Mittelinsel ergänzen, trotzdem kam es am Donnerstagmorgen zu einem erneuten Unfall.

In diesem Bereich der Sandgasse in Reinach kam es seit 2015 vermehrt zu Unfällen, zuletzt am Donnerstagmorgen. Bild: Kapo Aargau

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Sandgasse in Reinach zu einem Unfall, als eine 14-Jährige auf dem Fussgängerstreifen frontal von einem Auto erfasst wurde. Die Schülerin musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden. Mittlerweile ist bekannt dass sie mit einer Kniefraktur und Prellungen davonkam, das sagt die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage.

Es ist gemäss dem Schweizerischen Bundesamt für Strassen (ASTRA) seit 2015 bereits der fünfte Unfall mit Fussgängerinnen und Fussgängern in diesem Abschnitt der Sandgasse. 2020 wurde eine 60-jährige Frau schwer verletzt, damals befand sich der Fussgängerstreifen noch direkt beim Bahnübergang.

Im Sommer 2022 liess der Kanton den Fussgängerstreifen nahe des Bahnüberganges verschieben und durch eine Mittelinsel ergänzen. Das Ziel dieser Arbeiten war es, die Sicherheit der Fussgängerinnen und Fussgänger zu erhöhen, wie der Kanton damals in einer Medienmitteilung erklärte. Diese Verlegung war Teil der Umbauarbeiten an der Bushaltestelle Hochhaus Nord.

«Natürlich ist jeder Unfall einer zu viel»

Trotz Verlegung und Mittelinsel: Wieder kam es zu einem Unfall. Hat man sich von dieser baulichen Massnahme in Reinach mehr erhofft? Vizeammann Rudolf Lanz hat das Ressort Verkehr inne, er sagt: «Natürlich ist jeder Unfall einer zu viel. Wenn wir etwas machen könnten, um solche Unfälle zu verhindern, würden wir es tun.» Lanz hat Mitgefühl für die vom Unfall betroffene Familie, er wünscht der verunfallten Schülerin eine gute Besserung.

Da sich die genannten Unfälle auf acht Jahre verteilen, könne man aber nicht von einer Häufung sprechen. Die Gemeinde prüfe die Verkehrssituation im Dorf ständig, Hotspots wie die Situation um das Zentralschulhaus werden besonders beobachtet und punktuell werden Massnahmen getroffen. Jedoch seien der Gemeinde im Bezug auf die Sicherheit der Kantonsstrassen, zu denen auch die Sandgasse gehört, die Hände gebunden.

Keine konkreten Massnahmen geplant

«Die Sicherheit des Langsamverkehrs ist für uns das wichtigste Kriterium», sagt Lanz. Eine Verkehrsberuhigung auf einzelnen Abschnitten sei schwierig, weil dies in der Regel den Verkehrsfluss umlagert und an einem anderen Ort die Situation verschlechtert. Deshalb seien in Reinach aktuell keine konkreten, flächendeckenden Massnahmen zur allgemeinen Verkehrssicherheit oder zur Schulwegsichersicherheit geplant.

Das nächste grosse Strassenprojekt in Reinach ist der Ausbau und die Sanierung der «Hochhauskreuzung». Dabei handelt es sich um den Verkehrsknoten, wo mit der Alzbachstrasse (K333), der Sandgasse (K253) und der Hauptstrasse (K242) drei Kantonsstrassen zusammenkommen. Dieses Projekt wurde im Dezember 2021 ausgeschrieben und steht gemäss Vizeammann Lanz in drei bis fünf Jahren an.