Reinach Sammelaktion im Recycling-Paradies: Nebst Abfällen werden auch Hilfsgüter für Flüchtlinge empfangen Koffer, Hygieneartikel, Gehhilfen und Velos können in allen Recycling-Paradies-Filialen der Familie Bertschi abgegeben werden.

Recycling-Paradies-Sammelaktion Ukraine. zvg

Vor knapp zwei Monaten brannte es noch im Reinacher Recycling-Paradies, jetzt sammelt das Unternehmen an all ihren Standorten (Spreitenbach, Hunzenschwil, Reinach, Muri) Sachspenden für ukrainische Flüchtlinge. «Ich habe das Bundesasylzentrum in Bülach besucht. Die ukrainischen Leute dort erzählten mir, dass sie unbedingt Koffer benötigen», sagt Sabine Frei-Bertschi, Mitglied der Geschäftsleitung, auf Anfrage.

Kurz darauf habe sie angefangen, in einem der Recycling-Paradies-Standorte Koffer zu sammeln. «Das war vor rund drei Wochen», so Frei. «Als wir die ersten paar gesammelten Koffer zusammen mit ein paar Kinderfahrrädern nach Bülach brachten, hat eine Frau fast angefangen zu weinen», ergänzt sie. Dass die Koffer eine solche Notwendigkeit sind, sei ihr bis dahin nicht bewusst gewesen.

Im Moment werden nur vier Gegenstände angenommen

Nun wolle man mit dem öffentlichen Spendenaufruf das weiterziehen, was man über Wochen bereits intern gemacht hat. Gesammelt werden neben Rollkoffern auch Gehhilfen und Krücken, Velos und neuverpackte Hygieneartikel. «Zurzeit nehmen wir keine anderen Sachspenden entgegen», heisst es auf der Facebook-Seite der Firma. Dies unter anderem, weil diese Produkte gut gelagert werden können, andererseits, weil viele andere Organisationen bereits Kleider sammeln.

Die gesammelten Spenden werden laufend an die Schweizer Hilfsorganisation «Free Shops help Ukraine» oder an internationale Organisationen weitergeleitet. Eine Praxis, die beim Recycling-Paradies Tradition hat: Mehrmals hat die Firma schon ähnliche Aktionen gestartet. Anfang Jahr sammelte die Recycling-Firma Werkzeuge und Maschinen für ein Hilfsprojekt in Laos, zuvor Fahrräder, Rollstühle und Krücken für Rumänien und Moldawien. «Recycling ist eine gute Sache, noch schöner ist es aber, wenn mit dem Sammeln von Gegenständen geholfen werden kann», findet Frei.