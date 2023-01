Reinach Pensions- statt Rennpferde: So richtet sich der Reinacher Pferderennstall nach dem Räumungsbefehl neu aus Nach 22 Jahren musste die einst von der Gemeinde bewilligte Rennbahn des Reinacher Pferderennstalls Ende 2022 zurückgebaut werden. Ein erstes Zeichen neuer Pläne ist zurzeit in einem Baugesuch einsehbar.

Der Rennstall Speck in Reinach musste nach 22 Jahren zurückgebaut werden, weil seine Rennbahn laut Kanton nicht zonenkonform ist. Bild: Pascal Bruhin

Über 20 Jahre lang führte die Familie Speck einen Pferderennstall in Reinach. Im April vergangenen Jahres erhielt die dazugehörige Rennbahn wegen eines Berichts im «Blick» nationale Aufmerksamkeit. Ende 2022 musste die Rennbahn geräumt werden, weil sie gemäss Kanton nicht zonenkonform war.

Seit Anfang Jahr scheint es im Rennstall vorwärtszugehen: Noch bis zum 13. Februar liegt das Baugesuch zum Standortwechsel der bestehenden Pferdeführanlage bei der Reinacher Bauverwaltung auf. Gemäss Unterlagen soll die Anlage für rund 5000 Franken um einige Meter verschoben werden. «Es werden Pensionspferde einziehen», sagt Hansjörg Speck. Für sie soll die Pferdeführanlage wieder so hergestellt werden, «wie sie früher war».

Der Kanton mache ihnen einen Strich durch die Rechnung

Doch von vorne: Im Jahr 2000 genehmigte die Gemeinde das Baugesuch für die Rennbahn auf der Parzelle neben dem Hof der Familie Speck. Zehn Jahre später forderte das kantonale Departement für Bau, Verkehr und Umwelt nachträglich ein kantonales Baugesuch – und lehnte es ab. Den rund zwölfjährigen Rechtsstreit verlor die Familie Speck schlussendlich. «Wir sind durch alle Instanzen gefallen», sagte Hansjörg Speck im August 2022 gegenüber der AZ.

Das Problem: Der Kanton bewertete das Trainieren von Rennpferden, die einem nicht zwingend gehören, als Gewerbe, während die Specks es als vierten landwirtschaftlichen Betriebszweig neben der Milchviehhaltung, der Rindermast und dem Ackerbau ansahen. Da sich die Rennbahn in der Landwirtschaftszone befand, war sie dem Kanton zufolge nicht zonenkonform.

Eigentlich hätte an der Gemeindeversammlung im November 2021 über eine Umzonung des Gebiets abgestimmt werden sollen. Der sportliche Zeitplan überforderte die Gemeinde jedoch. Der mittlerweile dritte Vorprüfungsbericht des Kantons in Bezug auf die Überführung der Parzelle in eine Spezialzone fiel zudem erneut negativ aus.

Die Folge: «Wir trainieren keine Pferde mehr», so Hansjörg Speck. Schon im August hielt er fest: «Ein Rennpferd können wir nicht auf dem Dressurviereck trainieren.»

«Wir sind nicht zufrieden»

Auch als die Rennbahn noch stand, habe sich schon langsam das Ende des Rennstalls Speck angebahnt, wie Speck im August verriet. Rund ein Jahr lang sei einer der beiden Stalltrakte leer gestanden. «In den besten Jahren hatten wir bis zu 18 Pferde im Stall», fügte er hinzu. Der Pferderennsport stehe in der Schweiz vor grossen Herausforderungen, wie etwa die immer älter werdende Besitzerschaft der Pferde und der ausbleibende Nachwuchs.

Dennoch: Die Familie Speck führte den Rennstall mit seiner Rennbahn 22 Jahre lang mit viel Leidenschaft. Sabine Speck kümmerte sich beispielsweise bis zur Räumung hauptberuflich um die Pferde und deren Training. Hansjörg Speck resümiert: «Wir sind nicht zufrieden, weil wir nicht mehr trainieren können. Aber das ist jetzt halt so.»