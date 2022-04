Reinach Nachdem es Ende 2020 schloss: «Glashaus» wird nun Self-Check-in-Hotel 2011 kaufe der Unternehmer Kurt Weber das ehemalige Alu-Hochhaus und sanierte es. Das «Glashaus»-Hotel wurde 2016 eröffnet. Jetzt wurde an der Adresse die «bsmart hotel Men AG» neu eingetragen, die Firma führt in der Schweiz Self-Check-in-Hotels.

Das Hotel Glashaus im ehemaligen Hochhaus der Alu-Menziken. Chris Iseli

Ende 2020 hat das «Glashaus»-Hotel still und leise seinen Betrieb eingestellt. Die Öffentlichkeit erfuhr das erst, als die Gemeinde mitteilte, dass das Hotel nicht mehr als Traulokal zur Verfügung stehe. Man habe erst auf explizite Nachfrage Ende Februar erfahren, dass das Hotel geschlossen worden sei, hiess es damals vonseiten Gemeinde.

Aber nun geht offenbar wieder etwas: Im Handelsregister wurde an der «Glashaus»-Adresse die «bsmart hotel Men AG» neu eingetragen. Die «bsmart» führt mehrere Self-Check-in-Hotels in der Schweiz und hat auch den «Aarauerhof» in Aarau übernommen, führt diesen aber nicht offiziell unter der Marke «bsmart».

Das «Glashaus»-Hotel befindet sich im ehemaligen Alu-Hochhaus. Der Menziker Unternehmer Kurt Weber hatte das Hochhaus 2011 gekauft und für über 20 Millionen Franken saniert. 2016 wurde das Hotel eröffnet. Es umfasste 30 Zimmer verteilt auf drei Etagen, dazu Fitnesscenter und Wellness­oase. Im zwölften Stock gab es ein öffentliches Panorama-Restaurant, das ab 2019 separat geführt wurde.