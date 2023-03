Reinach Nach gescheiterter Übernahme durch Gemeinde: So geht es mit der Kita Pink Panther weiter An der 20. Generalversammlung der Reinacher Kindertagesstätte informierte der Vorstand über das vergangene Jahr und wählte drei neue Vorstandsmitglieder.

Die 20. GV der Kita Pink Panther Reinach hatte prominente Gäste. Darunter alt Ammann Martin Heiz und Gontenschwils Frau Ammann Renate Gautschy. Bild: Natasha Hähni

Die Winter-Gemeindeversammlung war für die Kita Pink Panther ein Tiefschlag. Mit einer Übernahme des Vereins durch die Gemeinde Reinach wollte man das Bestehen der Kita sichern, da die Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern lange erfolglos blieb. Der Plan scheiterte jedoch am Stimmvolk, unter anderem wegen der hohen Kosten. «Mit grossem Bedauern hat der Vorstand der Kita die Entscheidung akzeptiert und schaut nun nach vorne», heisst es im Jahresbericht des Vereins.

Schon Mitte 2022, also mehrere Monate vor der Winter-Gmeind, verliess Präsidentin Cécile Banz den Vereinsvorstand. «Deshalb führe ich heute durch die GV», sagte Vizepräsidentin Claudia Holliger am Donnerstagabend. Dank einer erneuten und diesmal erfolgreichen Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern wurden noch am selben Abend Karin Baumann, Spitex-Pflegerin Nadja Haller und Primarlehrer Martin Diriwächter in den Vorstand gewählt, Letzterer als Präsident. Sie stossen zu Claudia Holliger und Gemeinderätin Pia Müller.

Neue Verbindung zur Schule

Mit dem neuen Präsidenten hat der Verein jetzt auch eine Verbindung zur Schule, die habe laut Holliger bisher gefehlt. Diriwächter könne die Kita über Jugendfeste informieren oder helfen, in der Schule auf den Mittagstisch hinzuweisen.

Ausserdem habe man mit Brigitte Iserli eine «neue, innovative Leitung» gefunden, wie es im Jahresbericht heisst. Sie folgte auf den Abgang der langjährigen Kita-Leiterin Lea Thoma im Frühling 2022.

Trotz Turbulenzen habe das vergangene Jahr viel Gutes für die Kita gebracht. So habe es beispielsweise viele Neuanmeldungen gegeben und die Auslastung war durchschnittlich bei 75 Prozent. «Ausserdem haben wir gerade den neuen Mietvertrag unterschrieben», sagte Holliger an der GV. Der Standort der Kita im pinken Haus sei somit für weitere zehn Jahre gesichert.