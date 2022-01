Reinach Nach anderthalb Jahren im Amt: Red-Lions-Präsident Erich Bruderer tritt zurück Der Menziker Gemeindeammann gibt das Präsidium beim Eishockey-Verein ab. Was sich unter seinem Nachfolger ändern soll.

Mehr Zeit für Persönliches und den Beruf: Erich Bruderer tritt als Präsident der Red Lions zurück. Britta Gut

Der Menziker Gemeindeammann Erich Bruderer gibt sein Amt als Präsident der Reinacher Erstligisten Red Lions per sofort ab. Sein Amt übernimmt neu der bisherige Vizepräsident des Vereins Martin Zobrist. An dessen stelle rückt wiederum Club-Besitzer Hans-Peter Schärer, wie das Wynentaler Blatt am Donnerstag schreibt.

Der grosse Aufwand, den das Präsidium des Eishockeyclubs mit sich bringt, haben bei Bruderer immer wieder zu Zeitnot bei Persönlichem und im Beruf geführt, wie der Unternehmer gegenüber dem Medium sagt. Der 50-Jährige Red-Lions-Fan wird den Club auch in Zukunft unterstützten, heisst es weiter.

Das wünsche sich der neue Präsident, Martin Zobrist, in Zukunft vermehrt von den heimischen Fans. «Mir gefiele es, wenn sich zum Beispiel an Heimspielen mehr Helferinnen und Helfer zur Verfügung stellen würden. Zuletzt haben Vorstandsmitglieder Aufgaben am Grillstand oder bei der Eingangskontrolle erbracht», so Zobrist. Er wird der fünfte Präsident der Red Lions und plant das Amt mehrere Jahre lang zu behalten.