Reinach Wenn im Wynental gebaut wird, weiss einer Bescheid: Christian Schweizer Der Unternehmer Christian Schweizer startete seine Karriere einst als KV-Absolvent und ist seit 2003 mit seiner Firma in Reinach. Er ist aus dem Wynental nicht mehr wegzudenken.



Leer stehen würden im Wynental vor allem Mietwohnungen, sagt Christian Schweizer. Gebaut wird dennoch fleissig. Alex Spichale / WYS

Im Wynental wird gebaut. Besonders in Menziken und Reinach, obwohl der Leerbestand an Wohnungen gross ist. (2020 gab es in Menziken 234 freie Wohnungen). Als «Baukran-Eldorado» bezeichnete Immobilienmakler Christian Schweizer kürzlich Menziken anlässlich des Spatenstichs zur Überbauung Usserdorf in der Gemeinde. Er ist mit seiner seit 2003 in Reinach stationierten Firma CHS Immobilien AG aus dem Wynental nicht mehr wegzudenken. Sein Geschäft liegt an der Verbindungstrasse zwischen Beinwil am See und Reinach.

Kaum tritt er nach draussen, wird er von allen Seiten her begrüsst. Autos hupen, Spaziergänger winken, Velofahrer halten an. Ein Hallo hier, ein Hallo da. Schweizer hat unzählige Bauten verwirklicht oder vermarktet. Er sagt:

«Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen ist noch immer vorhanden, es sind eher die Mietwohnungen, die leer stehen.»

Die Region habe vor allem für junge Familien einen Reiz, weil sie hier bezahlbaren Wohnraum finden.

Heute ist das Networking Fleissarbeit

Schweizer ist nicht nur im Bilde über sämtliche Bauvorhaben in der Region, sondern engagiert sich seit vielen Jahren für Vereine und KMUs. «Ohne Netzwerken geht gar nichts», sagt er. Miteinander anstatt gegeneinander, laute dabei seine Devise. Mehrmals im Jahr organisiert er Anlässe, Treffen und Ausflüge durch die ganze Schweiz, die eben diesem «Netzwerken» dienen. Zudem rief er den Zusammenschluss «Kompetenz von hier» ins Leben, um den Austausch diverser Firmen aus 15 Branchen zu verbessern. Er sagt:

«Früher konnte man einfach im «Bären» in Reinach das «Znüni» nehmen und dann wusste man wieder, was im Dorf läuft.»

Heute sei es reine Fleisssache, um sich mit anderen zu vernetzen. Aber: «Man kann mich schon sehr viel fragen, ich weiss über die Region ziemlich gut Bescheid», sagt er und lacht.

Bauunternehmer, Offizier, Politiker?

Schweizer ist auch eines der Gesichter hinter der WYNAexpo, die nächsten Frühling in Reinach wieder stattfindet und den KMUs eine Plattform bietet. Unermüdlich organisiert er den Anlass, obwohl er gerne jedes Mal betont, dass es womöglich seine letzte Ausgabe wird. Zudem ist er dem Feuerwehrwesen zugeneigt. Er ging bei der Feuerwehr Menziken-Burg-Pfeffikon (heute Oberwynental) den Weg bis zum Offizier. Heute ist er Präsident der Feuerwehrvereinigung Menziken.

Auch, dass auf dem Hallwilersee seit 1996 wieder ein Rettungsboot der SLRG kursiert, ist auf ihn und sein Wirken zurückzuführen. Einzig in der Politik sah er sich nie. «Wenn ich bei einer Sache dafür wäre und alle Gemeinderäte dagegen, dann wäre ich immer noch dafür und würde dafür kämpfen», sagt Schweizer. Es sei besser, wenn er sich von der Politik fernhalte. Zudem sei ihm seine Zeit je älter er werde, desto kostbarer. Wobei, Schweizer ist erst 49 Jahre alt.

«Wegziehen war nie eine Option»

Als er sechs Jahre alt war, zog seine Familie von Beinwil am See nach Menziken. Noch immer wohnt er in diesem Dorf. Sein Weg führte ihn über einen KV-Abschluss und eine Lehre als Maurer zum eigenen Unternehmen. Den Rest habe er sich über die jahrelange Erfahrung entweder selbst beigebracht oder er absolvierte Kurse. Seine zwei erwachsenen Söhne sind auch im Wynental zu Hause. Wegzugehen sei für ihn nie eine Option gewesen. «Wozu, ich habe hier alles», sagt der Unternehmer. «Es mag sein, dass für Aussenstehende der günstige Wohnraum anziehend ist. Nach einem Zuzug bekomme ich aber oft die Rückmeldung, dass es in der Region wesentlich schöner ist als erwartet.» Für ihn steht fest:

«Das Wynental ist besser als sein Ruf.»