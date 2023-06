Reinach Laternen und Wettkämpfe: Am Reinacher Jugendfest finden gleich zwei Umzüge statt Vom 30. Juni bis zum 2. Juli findet das Reinacher Jugendfest statt – das letzte war vor sechs Jahren. Die Schülerinnen und Schüler werden dabei an einem Lichter- und einen Motto-Umzug teilnehmen.

An der Spitze des Lichterumzugs: Diese Laterne wurde von einem der beiden Mädchen gebastelt, die jetzt in Sri Lanka sind. Bild: zvg

Sechs Jahre ist es her, seit in Reinach das letzte Mal ein Jugendfest stattgefunden hat. Wegen der langen Zeit sind viele Personen im Organisationsteam, die noch nie bei einem Reinacher Jugendfest dabei waren, erzählt Gemeinderat Bruno Rudolf: «Auch bin ich das erste Mal OK-Präsident, so war für mich ebenfalls vieles neu.» Vom 30. Juni bis zum 2. Juli wird nun endlich wieder gefeiert. «Es ist wunderschön, dass Reinach nach 2017 wieder ein grosses Fest-Dorf wird», so der Gemeinderat.

Die Vorbereitungen laufen nach Plan: «Erwähnenswerte Schwierigkeiten kamen bisher nicht zum Vorschein», so Rudolf. Wie viele Helferinnen und Helfer insgesamt am Jugendfest mitgearbeitet haben oder noch werden, ist schwierig zu sagen. Dies, weil viele Vereine selber Personal organisieren.

Die meisten dieser Vereine seien alte Bekannte. Darunter der SC Reinach und die Red Lions, die Guggenmusik Schnäggeschränzer, der FC Menzo-Reinach und das Regionale Freizeithaus Onderwech. «Nur die BauGarage ist zum ersten Mal dabei», so Rudolf. Die teilnehmenden Vereine bieten alles von Burger über Cevapcici bis hin zu Drinks.

Das dreitägige Jugendfest steht unter dem Motto «Feuer, Wasser, Erde und Luft». Eingeläutet werden die Festaktivitäten bereits am Donnerstagabend. Dies jedoch nur für geladene Gäste beim Kleinkaliberschiessen. Offiziell los geht es dann am Freitag. Am Freitagabend findet die Eröffnungszeremonie auf der Neumattwiese mit Ansprachen von Bruno Rudolf und Gesamtschulleiter Hanspeter Draeyer statt.

Ein Lichterumzug als Abschied «Am vergangenen Freitag wurden zwei Schülerinnen zusammen mit ihrer Mutter bei Nacht und Nebel abgeholt und noch am gleichen Tag in ein Flugzeug nach Sri Lanka gesetzt», erzählt Gesamtschulleiter Hanspeter Draeyer. Dies, weil die Mutter eine abgewiesene Asylbewerberin sei. Die beiden Mädchen seien seit drei Jahren in der Schweiz gewesen, sagt er. Wie Draeyer festhält, bedauert die Schule die Umstände. Alleinlassen wolle man die Mädchen nicht. «Unser Plan ist, den beiden Mädchen in Sri Lanka den Besuch einer englischen Schule zu ermöglichen, damit sie dort anschliessen können, wo sie bei uns aus ihrer Schullaufbahn gerissen worden sind», so der Gesamtschulleiter. Am Jugendfest werde zu diesem Zweck eine Spendenaktion gestartet. Die von den beiden Schülerinnen in den vergangenen Wochen gebastelten Leuchtkörper werden zudem an der Spitze des Lichterumzuges am Freitagabend als Erinnerung und Abschiedszeichen getragen werden, so Draeyer.

Weiter gibt es einen Lichterumzug um 22.30 Uhr am Freitag. Bei schlechtem Wetter wird dieser jedoch um einen Tag verschoben. Der Umzug der Primarschule Reinach-Leimbach findet am Samstagmorgen statt. Weiter gibt es am Samstag Sportwettkämpfe und eine Disco am Abend. «Ich freue mich auf ein gefreutes Jugendfest mit vielen schönen Eindrücken und Begegnungen», so Rudolf.