Reinach Künftig keine Bundesfeier am Abend mehr: Gemeinde will Fest attraktiver für Familien machen Damit am 1. August künftig möglichst viele Familien an der Bundesfeier der Gemeinde teilnehmen, wird Zeitpunkt des Anlasses angepasst. Feuerwerk und Höhenfeuer finden zudem an einem anderen Ort statt.

Das Feuerwerk soll künftig nicht mehr auf der Gerberwiese gezündet werden. Archivbild: Peter Siegrist

Mit der Bundesfeier am Abend ist Schluss – das verkündet der Reinacher Gemeindeammann Julius Giger im aktuellen Dorfheftli. Stattdessen soll das Fest künftig am Mittag (ab 11 Uhr) stattfinden. Das hat einen praktischen Grund, wie Gemeindeschreiber Peter Walz auf Anfrage sagt: «So hat man die Möglichkeit, an der Feier der Gemeinde teilzunehmen und am Abend im Kreis der Familie oder von Bekannten zu feiern.» Der Anlass soll durch die Änderung also attraktiver für Familien werden.

Im kommenden Jahr soll die Feier trotzdem wieder auf dem Marktplatz neben dem Gemeindehaus durchgeführt werden. Das traditionelle Höhenfeuer und das Feuerwerk werden künftig auf der Wiese oberhalb des Forstwerkhofs stattfinden. Der Standort sei besser dafür geeignet, als die Gerberwiese. (nah)