Reinach Kita-Übernahme: Erster Versuch an der Wintergmeind ist gescheitert – klappt es beim zweiten Mal? An der Gemeindeversammlung diese Woche ging es gleich bei zwei Traktanden um die externe Kinderbetreuung der Kita Pink Panther. Der Gemeinderat wollte die bisher privat geführte Kita übernehmen. Das vierte Traktandum lehnte die Stimmbevölkerung ganz ab, das dritte wies sie zur Überarbeitung zurück.

Seit 2004 gibt es in Reinach die Kita Pink Panther. Der Vorstand würde die gerne der Gemeinde übergeben. Bild: Peter Siegrist (2012)/WYS

Einige Vorstandsmitglieder der Kita Pink Panther sind müde, erklärte Gemeinderätin Pia Müller an der Reinacher Gemeindeversammlung. Dies, weil einige von ihnen bereits seit der Eröffnung der Kita vor 18 Jahren dabei seien. «Diese Vorstandsgeneration neigt sich dem Ende zu», heisst es auch in der Botschaft des Gemeinderats. Weil die Suche nach neuen, ehrenamtlichen Mitgliedern aussichtslos sei, habe die Kita eine Übernahme durch die Gemeinde beantragt. Den Antrag präsentierte der Gemeinderat am Dienstagabend der Reinacher Stimmbevölkerung.

Der ging der Plan der Gemeinde jedoch zu weit. «Unterstützen ja, übernehmen nein», sagte beispielsweise der ehemalige Ammann-Kandidat Markus Bitterli, der auch gleich einen Rückweisungsantrag stellte. Diesen begründete er unter anderem mit den hohen Kosten einer Übernahme. Zur mühsamen Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern sagte er zudem: «Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.» Thomas Huber, Präsident der FDP Reinach, ergänzte: «Die Gemeinde hat ihre Arbeit getan.» Bei Bedarf soll der Gemeinderat jedoch die interimistische Führung übernehmen.

Der anwesende Künstler Werner Schwab ging noch einen Schritt weiter: Aus dem Verein Pink Panther sollte eine Stiftung entstehen, plädierte er. Er stellte dafür einen Überweisungsantrag an den Gemeinderat. «Es ist wichtig, dass die Kita privat bleibt», ergänzte er. Im Stiftungsrat wünsche er sich dann zum Beispiel eine Vertretung aus dem Gemeinderat, eine aus dem bestehenden Vereinsvorstand, Juristen, Kunstschaffende und Handwerker.

Kita-Übernahme vorerst vertagt, höhere Unterstützungsbeiträge abgelehnt

Bitterlis Rückweisungs- sowie Schwabs Überweisungsantrag wurden vom anwesenden Stimmvolk angenommen. Die Abstimmung über die Kita-Übernahme wurde dadurch bis auf Weiteres vertagt. Gleich ganz abgelehnt wurde das darauffolgende Traktandum: das angepasste Reglement über die Unterstützungsbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung.

Geplant waren neu zehn statt vier Tarifstufen, abhängig vom Gesamteinkommen der Familien. Die grösste Reduktion erhalten mit 18 Prozent bis anhin Familien, die bis zu 50'000 Franken im Jahr verdienen. Ab 80'000 Franken Einkommen gibt es keine Unterstützung mehr. Neu hätten Familien mit 50'000 Franken Gesamteinkommen eine 50-Prozent-Reduktion erhalten sollen. Bei bis zu 30'000 Franken wäre sogar 70 Prozent abgezogen worden. Bis 110'000 Franken hätte man immerhin noch 10 Prozent Rabatt für die Kita erhalten. Doch so weit kommt es vorerst nicht.

«Die Gemeindebeiträge sind viel zu hoch, das schafft falsche Anreize», fand ein Stimmbürger. Bitterli ergänzte, eine Anpassung würde ein Ungleichgewicht zu umliegenden Kitas schaffen. Bei denen seien die Tarife weitgehend näher an den bisherigen.

Ebenfalls am Dienstag überwies der Grosse Rat eine Motion zur Finanzierung der externen Kinderbetreuung als Postulat an den Regierungsrat. Der muss dieses nun prüfen. Allein bis die Studie dazu vorliegt, wird es aber noch etwa ein Jahr dauern.