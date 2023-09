REINACH TaB-Betriebsleiter Clo Bisaz tritt nach 19 Jahren zurück – aber erst nach der Wiedereröffnung des Kinos Diesen Winter geht das Kinovergnügen im Theater am Bahnhof endlich wieder los: Das Reinacher Atelierkino nimmt dank dem eigens gegründeten Kino-Club und 30 Freiwilligen den Betrieb wieder auf. Mit dem Rücktritt von Clo Bisaz per Ende 2024 wartet bereits die nächste Veränderung.

Dank über 30 Freiwilligen sollen diesen Winter im Atelierkino des Theater am Bahnhof (Tab) wieder Filme über die Leinwand flackern. «Bis Ende Jahr startet eine Versuchsphase mit zwei Vorführungen und im Januar ist die Eröffnung vorgesehen», erzählt Betriebsleiter Clo Bisaz. Damit nimmt das Kino knapp ein Jahr nach der Schliessung im Dezember 2022 den Betrieb wieder auf.

«Über die Zukunft unseres Kino gab es viele Vereinssitzungen. Der Vorstand hat entschieden, dass sie weitermachen wollen», sagt Bisaz. Für den Filmbetrieb ist nun der Kino-Club unter Leitung von Nadia Wagner zuständig. Sie baut das Projekt zusammen mit Stefan Jablonski und Sabine Merz seit diesem Sommer auf. Nun läuft die Organisation mit den über 30 Club-Mitgliedern, die in verschiedenen Interessengruppen aktiv sind. Es wird geplant, wer die Filme vorführt, wer lieber an der Kasse sitzt oder die Bar betreut.

In Reinach sollen keine Blockbuster laufen

Zu den Club-Aktivitäten gehört auch die Programm-Koordination, geplant sind Studiofilme, aber auch thematische Veranstaltungen. «Vielleicht zeigen wir ein Wochenende lang Fellini-Filme und offerieren dazu ein Pasta-Menü», überlegt Bisaz. Es gibt viele Ideen, doch eines ist für ihn klar: «Wir können nicht einfach Blockbuster zeigen. Wir müssen die Leute in der Region vernetzen.» Fest steht auch, dass das Kino hauptsächlich am Wochenende Filme zeigen wird, tägliche Vorstellungen wird es keine mehr geben.

Bisaz hofft, dass die Förderinnen und Gönner, welche das Atelierkino und das Theater mit Spenden unterstützten, nicht abspringen. Denn im Tab steht mit dem Rücktritt von Clo Bisaz per Ende 2024 eine weitere grosse Veränderung an. Nach 19 Jahren als Betriebsleiter hat er sich für diesen Schritt entschieden. «Ich habe wunderbare Zeiten mit viel Herzblut in diesem Haus erlebt», erzählt der 65-jährige. Der Zeitpunkt stimme für ihn, denn er wolle das Haus in einem guten Zustand übergeben. Nach schwierigen Jahren während der Pandemie-Zeit hat sich das Theater erholt, in der letzten Saison wurden 87 Prozent der Tickets verkauft.

Im kommenden Sommer wird Bisaz' Nachfolge gesucht

Bisaz will sich nach seinem Rücktritt nicht in Pension begeben:«Ich habe neue Projekte, werde aber kleinere Brötchen backen als bisher.» Auch einen Ausflug in die Gastronomie, mit einem eigenen Imbiss-Stand oder Kaffee-Wagen, kann sich der gelernte Koch für seine Zukunft vorstellen. Seine Nachfolge ist allerdings noch offen, im Sommer 2024 wird die Stelle ausgeschrieben.

Für sein letztes Jahr im Kulturhaus gönnt sich der Betriebsleiter ein Programm ganz nach seinen Wünschen. «Bisher habe ich das Programm für die Bedürfnisse der Region zusammengestellt», erklärt er. Was genau gezeigt wird, bleibt vorerst eine Überraschung.

Dafür liegt nun das Winterprogramm 2023 mit alten Klassikern und neuen Projekten vor. Die Inszenierung von Hermann Burgers Roman «Schilten» wird im November wieder gezeigt, im Dezember folgen Adventsgeschichten und die legendäre Tab-Weihnachtsparty. Zudem zeigt die Theatergruppe Salto & Mortale ihr Stück «Echo Echo», ein Bühnenstück zum Thema Einsamkeit, das mit Viertklässlern aus Oberkulm erarbeitet wurde.