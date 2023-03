Reinach «Ich wollte nicht weiter stillsitzen»: Diese Ukrainerin bringt Jugendlichen in Reinach Irish Dance bei Zoia Talash ist im Mai 2022 in die Schweiz geflüchtet. Seit Ende Februar unterrichtet sie im Reinacher Onderwerch den irischen Volkstanz.

Seit Ende Februar unterrichtet Zoia Talash im Reinacher Onderwerch. Bild: Ann-Kathrin Amstutz

Eigentlich wollte sie nicht lange in der Schweiz bleiben. Die Situation in ihrer Heimat liess Zoia Talash aber keine andere Wahl. Die Ukrainerin flüchtete im Mai 2022 mit ihrem zwölfjährigen Sohn in die Schweiz. Weil die Nachrichten aus der Heimat aktuell keine Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zulassen, beschloss Talash, in Reinach ihre Ziele zu verfolgen.

Weiterhin nur stillsitzen wollte die 36-Jährige allerdings nicht. Seit Ende Februar unterrichtet Talash nun Irish Dance im Reinacher Onderwerch. Der Irische Volkstanz begleitet sie schon seit ihrem Studium. «Als ich zum ersten Mal eine Irish-Dance-Show besuchte, war ich fasziniert von der Kombination aus Energie und Geschmeidigkeit bei dieser Tanzform», so die Tänzerin. Im Jahr 2017 trat sie in Kiew der irischen Tanzgruppe «Firedance» bei. Später führte sie im polnischen Wroclaw die Tanzschule Irish Spin. Mit der Teilnahme an verschiedenen Kursen bildet sich Talash ständig weiter. «Seit 2018 nehme ich an internationalen Wettbewerben teil», ergänzt sie. Ein Jahr danach bestritt sie die Europameisterschaften in Mailand.

Müdigkeit oder Schmerzen sind nicht sichtbar

Mit dem Tanzen fing sie aber schon vor ihrer Schulzeit an. «Insgesamt war ich 18 Jahre lang in Tanzgruppen», sagt sie. Die Kunstform habe ihr gezeigt, was mit Durchhaltewillen alles möglich sei. «Müdigkeit oder Schmerzen sieht man Tänzern nicht an, bei jedem Auftritt haben wir ein Lächeln im Gesicht», so Talash.

Zoia Talash tanzt schon ihr ganzes Leben. Bild: zvg

Im Unterricht sei es ihr aber vor allem auch wichtig, Jugendlichen zu zeigen, wie sie ihre Gefühle entdecken und ausdrücken können. «Mit Tanz kann man der Welt seine Persönlichkeit zeigen – das ist sehr wichtig», findet sie. So kommt es, dass sie nun im Regionalen Freizeithaus Onderwerch einen Irish-Dance-Kurs für acht- bis zwölfjährige Kinder und Jugendliche anbietet.

Einfacher als gedacht

Das Ziel: Die irische Kultur in der Region zu fördern. Das versuche man mit einer Mischung aus einer sportlichen Version und traditionellen Formen des irischen Tanzes.

Einmal in der Woche unterrichtet sie an der Unterwerkstrasse 15. Mehr liegt aktuell nicht drin. «In der ersten Hälfte des Tages arbeite ich und in der zweiten besuche ich einen Deutsch-Intensivkurs», sagt Talash.

Die Organisation des Kurses sei einfacher gewesen, als sie ursprünglich gedacht hatte: «Ich habe bei der Planung festgestellt, dass ich hier von toleranten, erfindungsreichen Menschen umgeben bin, die grossen Respekt für andere Menschen und Kulturen haben.»