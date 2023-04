Reinach Grünes Licht für zwei Bauprojekte am Sonnenberg: Wieso die grössere Überbauung viel schneller bewilligt wurde 8 Einfamilienhäuser hier, 21 Reihenhäuser da – bald könnten am Reinacher Sonnenberg zwei neue Überbauungen stehen. Der Weg bis zur Bewilligung hätte aber nicht unterschiedlicher sein können.

Die Überbauung beim Unteren Eichhörnli (rechts) erhielt 21 Einwendungen. Gegen die Reihen- und Mehrfamilienhäuser am Kirchweg gingen keine Einwendungen ein. Bild: zvg

Zwei Investoren haben laut der Gemeinde die Bewilligung für den Bau ihrer Projekte erhalten: Die Corpora Immobilien AG darf somit 21 Reihenhäuser, ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und zwei Mehrfamilienhäuser am Kirchweg bauen. Die Oertig und Seger Immobilien AG kann mit dem Bau von acht Einfamilienhäusern am unteren Eichhörnli starten – rund ein halbes Jahr nach Ende der öffentlichen Auflage.

Die verhältnismässig späte Bewilligung erklärt Bauverwalter Martin Wernli so: «Gegen die Überbauung haben wir 21 Einwendungen erhalten.» Die Anwohnenden hätten diese alle einzeln eingereicht. «Das macht den Prozess für uns auf der Bauverwaltung natürlich aufwendiger», so Wernli.

Wesentlich unkomplizierter war das Verfahren bei der deutlich grösseren Überbauung am Kirchweg. Keine einzige Einwendung ging gegen das Projekt ein. Wie Wernli festhält, liege das wohl an der «sehr unterschiedlichen Ausgangslage».

Bei der Überbauung am Kirchweg handelt es sich ihm zufolge um eine Überbauung auf der grünen Wiese mit Erschliessungsplan. Der Bauverwalter fügt an: «Eine Baulücke wurde gefüllt. Damit haben Anwohnende in der Regel weniger ein Problem, wie wenn eine innere Verdichtung durch Überbauung mitten im bestehenden Quartier entsteht.»