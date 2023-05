Reinach Geschichten aus alten Fotos, Dokumenten und Büchern: Martin Heiz offenbart sein Wissen über die Gemeinde Dass ein Anlass eines historischen Vereins nicht staubtrocken sein muss, zeigt der Stammtisch der Historischen Vereinigung Wynental. Unter anderem erzählte alt Gemeindeammann Martin Heiz über das alte Reinach.

Martin Heiz erklärt die Gebäude im Zentrum Reinachs. Bild: Peter Weingartner

Raoul Richner, Präsident der Historischen Vereinigung Wynental und Aarauer Stadtarchivar, kommt in der Kluft des Aarauer Stadtführers nach Reinach in die Braugarage zum Stammtisch des Vereins. Auftritt um Auftritt. Gut 50 Personen haben sich eingefunden. Und jetzt verdonnert ihn alt Gemeindeammann Martin Heiz zum Lesen aus dem ältesten Dokument, das er mitgebracht hat. Das Tauf- und Eherodel ab dem Jahr 1549.

Präsident Raoul Richner zeigt Tauf- und Eherodel. Bild: Peter Weingartner

Zufällig schlägt er das Buch bei einem Martin Richner und einer Margrit Müller auf, die ihre Tochter Adelheid getauft haben. «In reformierten Gegenden wurden die Kinder nach dem Namen der Gotte, des Göttis getauft», sagt er. Und in der Tat: Klein Adelheids Gotte hiess Adelheid Homberger. Leider fehlten Tätigkeiten und genaue Wohnorte, bedauert der Historiker.

Bild: Peter Weingartner

Richner schöpft lustvoll aus dem Vollen. Er hat 30’000 Namen in der Region ausgezählt und festgestellt: Trotz Bevölkerungszunahme stagniert aufgrund dieser Regel die Varietät der Vornamen. Und er bringt das Beispiel eines aus Lenzburg zugezogenen Pfarrers vornamens Daniel, der diesen Vornamen, weil er Götti von sieben Buben geworden ist, nach Gontenschwil gebracht hat.

Bei den Katholiken sei die Vielfalt grösser gewesen: Da sei, als Beispiel, der Name Leonz dank Reliquien aus einer römischen Katakombe im Freiamt zum Modenamen geworden. Wie Synesius in Bremgarten, Sekunda in Laufenburg.

Der Verein lud zum zweiten Mal zum Stammtisch, mit der Einladung, alte Dokumente und Bilder mitzubringen. Tipp von Raoul Richner in diesem Zusammenhang: Fotos beschriften, auf dass man auch in 100 Jahren noch weiss, wer auf dem Bild ist. Einer, der sich die Aufforderung zu Herzen genommen hat, ist Werner Pfister aus Reinach. Mit einem «Buch in miesem Zustand». Nicht so mies, dass Richner es nicht lesen könnte: handschriftliche Notizen eines Studenten aus dem Jahre 1835 zu Vorlesungen in Göttingen über die Geschichte der Philosophie.

Werner Pfister hat ein altes Vorlesungsskript aus Göttingen aus dem Jahr 1835 mitgebracht. Bild: Peter Weingartner

Schmunzelgeschichten und Anekdoten – Hochwasser und Brandfall

Eine Geschichte zum Schmunzeln bietet der 91-jährige Werner Reichart aus Dürrenäsch. Und zwar geht’s um die Kirche in Leutwil. Sein Exkurs gipfelt in der Aussage, dass jüngst ein Mann bei Arbeiten einen Schädel in eine Mauer eingemauert habe, was irgendwann in Zukunft Fragen aufwerfen würde, wenn ein Skelett ohne Kopf ausgegraben wird. Kommentar Martin Heiz: «Das passiert nur in Leutwil.»

Heiz bestreitet den ersten Teil vor der Braugarage. Da gehts um die ältesten Gebäude im Dorfkern. Geschichten, garniert mit Anekdoten. So erfahren die Interessierten, mehrheitlich ältere Semester, dass das heutige Gemeindehaus einst das Kornhaus der Müller war, denen der «Schneggen» (Baujahr 1498) gehörte, wo Hauris als Untervögte der Berner wohnten.

Martin Heiz erklärt die Gebäude im Zentrum Reinachs. Bild: Peter Weingartner

Heiz erinnert sich auch an den Umbau 1989, als der Gemeinderat über ein Gerüst einsteigen musste. Und er erntet Lacher: Gemeinderat und Steueramt wurden oben einquartiert, Letzteres, damit Besucher, ausser Atem gekommen, weniger laut auszurufen vermögen. Und die Braugarage? War wohl, so Ursula Rüesch, ein Haus, wo im Verlagssystem (Heimarbeit) gewobene Tücher gefärbt und zum Trocknen aufgehängt wurden.

«Tonnenweise» habe man Dokumente fortwerfen müssen, als das Gemeindearchiv 1996 unter Wasser stand. Das Wichtigste wurde gerettet: erst abgespritzt und dann, grossteils im Seetal bei Obstbauern, gefriergetrocknet «wie Nescafé». Gerettete Bücher hat er mitgebracht.

Bild: Peter Weingartner

Eine andere Katastrophe war der Brand des Schneggli am Freitag, 13. August 1999. Heiz erinnert an die Spendenaktion, nötig geworden wegen Unterversicherung. Und an ein Bordell im Bankgebäude, das einst auch eine Seifenfabrik, ein Café und eine Zementwarenfabrik beheimatete.