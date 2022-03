Reinach Gemeinde macht 2,3 Millionen Franken Steuereinnahmen Trotz einem buchhalterischen Gewinn im Millionenbereich ist Gemeinderat Philipp Härri nicht nur glücklich über die Reinacher Finanzen.

Gemeindehaus Reinach







Rahel Plüss / WYS

Eigentlich war für 2021 ein Aufwandüberschuss von 570550 Franken einberechnet worden. Tatsächlich schliesst die Gemeinde das Steuerjahr mit einem Ertragsüberschuss von über 2,3 Millionen Franken ab.

Wegen der Pandemie wurde auch in Reinach vorsichtig budgetiert. «Das Ergebnis ist grossteils auf bessere Steuererträge zurückzuführen – sowohl bei den natürlichen als auch bei den juristischen Personen», erklärt Gemeinderat Philipp Härri auf Anfrage.

Dennoch sei der buchhalterische Gewinn trügerisch. «Die Selbstfinanzierung beträgt rund 4 Millionen Franken. Bei zurückhaltenden Investitionen von rund 6,6 Millionen Franken (2021) fehlt es uns leider an Selbstfinanzierung», so Härri. Auch bei einem Millionengewinn müsse Reinach also systematisch Geld aufnehmen.