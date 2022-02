Reinach Gegen die Strassenlampe und den Blumentrog: Betrunkener Senior verursacht mehrere Kollisionen Auf einer Fahrt durchs Dorf verursachte ein Autofahrer mehrere Kollisionen und prallte schliesslich gegen eine Hauswand. Es blieb bei beträchtlichem Sachschaden.

Eine Autofahrerin beobachtete am Mittwochabend um 19.20 Uhr, wie ein anderer Autofahrer auf der Alzbachstrasse in Reinach gegen eine Strassenlampe prallte. Nachdem er daraufhin einfach weiterfuhr, folgte die Frau ihm und verständigte die Polizei. Eine Patrouille der Regionalpolizei Aargau Süd kreuzte den fraglichen Citroën und wendete. In der Zwischenzeit war dieser in der Nähe gegen eine Fassade geprallt.

Am Steuer des stark beschädigten Autos sass ein 70- jähriger Mann. Dieser war unverletzt, jedoch deutlich alkoholisiert. Weil er zudem davon sprach, Medikamente einnehmen zu müssen, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe an. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihm den Führerausweis ab.

Wie die Abklärungen zeigten, war der Mann auf dem Heimweg vom Einkaufen zunächst gegen die Strassenlampe und einen Blumentrog geprallt. In der Folge hatte er weitere kleinere Kollisionen verursacht, ehe dann die Hausmauer der gefährlichen Irrfahrt ein Ende setzte. (phh)

